В Бурятии выпустили на волю кречетов, изъятых у браконьеров

Редких птиц ждала тайная перевозка в страны Ближнего Востока
В Бурятии выпустили на волю четырех кречетов, изъятых у преступной группы, ловившей краснокнижных птиц для продажи на рынках Ближнего Востока, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Изъятые птицы содержались в специальном помещении под наблюдением орнитологов. Однако нельзя было держать длительное время кречетов в неволе, так как они быстро теряют навыки охоты. Поэтому для сохранения жизни пернатых после оформления необходимых процессуальных документов они были отпущены в природную среду. Место для выпуска тщательно подобрано специалистами с учетом наличия кормовой базы и более мягкого температурного режима. Кречеты должны остаться здесь на зимовку, а к весне улететь севернее в места своего обитания.
Расследование уголовного дела в отношении браконьеров, задержанных 7 декабря лесном массиве на территории республики, продолжается. В группе помимо местных жителей находился иностранец с Ближнего Востока. На их стоянке и были изъяты четыре кречета, занесенных в Красную книгу России.
За инкриминируемое им преступление, предусматривающее уголовную ответственность за незаконную добычу, содержание, хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, предусмотрено наказание вплоть до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до двух миллионов рублей.
Фото и видео: buryatia.sledcom.ru
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