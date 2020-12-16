В Бурятии выпустили на волю кречетов, изъятых у браконьеров

Редких птиц ждала тайная перевозка в страны Ближнего Востока

За инкриминируемое им преступление, предусматривающее уголовную ответственность за незаконную добычу, содержание, хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, предусмотрено наказание вплоть до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до двух миллионов рублей.







