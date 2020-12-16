В Улан-Удэ сорвали сроки ремонта дороги в сотых кварталах

Подрядчик укладывал асфальт в мороз





В Улан-Удэ с осени этого года ведется ремонт автодороги от 102 до 118 микрорайона протяженностью 1,6 км, которая до этого являлась гравийной. Стоимость проекта - более 101 млн рублей. Подготовка к работам началась еще весной этого года – до мая проходила корректировка проектно-сметной документации, затем муниципалитет организовал торги. Завершить работы планировалось осенью этого года. Однако ремонт сильно затянулся и до сих пор не окончен.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ, оказалось, что в середине лета выигравший торги подрядчик к работе приступить так и не смог. В последний момент, как пояснили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ, выяснилось, что он не может предоставить банковские гарантии. Повторные торги провели к сентябрю. Кроме того, в новую проектную документацию новый подрядчик вносил пожелания жителей данного микрорайона, что также затянуло сроки реализации контракта.





Эксперт ОНФ также отметил, что из-за срыва сроков контракта на данной автодороге к указанной дате приемки не будет обустроен тротуар. Пешеходную дорожку планируется застелить бетоном и только весной следующего года с наступлением положительных температур. Также для проверки качества уложенного в мороз дорожного полотна будет дополнительно проведена лабораторная экспертиза.





К ситуации подключились активисты регионального отделения ОНФ, которые провели рейд и установили причины срыва сроков ремонта дороги.Как отмечают активисты ОНФ, объект планировали сдать до 1 декабря. К этому сроку подрядчик должен был обустроить пешеходные тротуары, остановочные карманы, провести мероприятия по водоотведению, освещению, обеспечению безбарьерной среды на дороге. Однако на данный момент подрядчик производит укладку асфальта в мороз.«Как пояснил нам подрядчик, на асфальтовом заводе были заказаны специальные терморегулируемые добавки, которые позволяют укладывать асфальт при температуре минус 10 градусов. Есть ли терморегулируемые добавки в асфальте или нет, нам пока остается верить только на слово. Сейчас у организации, выполняющей ремонт, нехватка работников, также есть трудности с технической стороны – много времени занимает продалбливание промерзшей земли, требуется прогревание техники и т.д. Поэтому завершить работы планируется только к 22 декабря», - рассказал координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» в Бурятии Анатолий Мухамедчин.Анатолий Мухамедчин уверен, что подобных сложностей и срывов контракта можно избежать, если взять на контроль подрядчиков, которые участвуют в тендере. Те подрядчики, которые выигрывают торги, но не могут выполнить либо не соответствуют по факту условиям контракта, должны вноситься в черный список.«С нашей стороны будем ждать, пока подпишутся акты приемки ремонта дороги в сотых кварталах, смотреть за гарантийным обслуживанием, в том числе как уложат тротуар, и наблюдать за лабораторными исследованиями дорожного полотна, которые покажут, соблюдались ли технологии подрядчиком», - заключил Анатолий Мухамедчин.Отметим, подрядчиком по ремонту дороги в сотых выступает компания «Байкал-Техстрой». В ходе торгов она уронила стоимость контракта на 13% - до 88 млн рублей. В этом году эта фирма также выполняла ремонт дороги на ул. Революции 1905 г. (от пр. 50-летия Октября до ул. Левченко) и ремонт участков автодорог по ул. Ленина, Ербанова, Сухэ-Батора и Коммунистическая.Фото: ОНФ в Бурятии