Агентство занятости Бурятии начинает сотрудничать с HeadHunter

Партнерство с крупной компанией выведет службу занятости республики на новый уровень
Республиканское агентство занятости населения подписало соглашение с крупнейшей в России компанией по поиску работы и сотрудников HeadHunter (hh.ru), сообщила пресс-служба агентства. Взаимное сотрудничество позволит повысить уровень трудоустройства безработных за счет расширения базы вакансий. Уже найдены общие точки соприкосновения в работе: интеграция баз вакансий, обмен информационными материалами, проведение дистанционных ярмарок вакансий и обучение специалистов службы занятости.
HeadHunter – один из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников в мире, база которого содержит более чем 30 миллионов резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 450 000 штук. Клиентами HeadHunter являются около 1 миллиона компаний. Учитывая стратегию компании, а именно инвестиции в новые технологии и совершенствование существующих, разработка новых сервисов в сфере управления персоналом, сотрудничество выведет службу занятости республики на более иной уровень. Напомним, в 2020 году дан старт модернизации службы занятости республики в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости.
«Стремительно меняющийся мир, новые вызовы и эпоха цифровых технологий дают нам возможность перестроить работу и перейти от оказания услуг к решению задач, которые возникают как перед гражданином, так и перед организацией – работодателем. Изменится не только внешний облик самой службы - она получит единый стиль и превратится в современный, комфортный, удобный кадровый центр, но изменятся и подходы к ее работе» - отмечает руководитель Республиканской службы занятости Александр Башкирцев.
В работе с работодателями упор сделан на решение бизнес – задач, стоящих перед организацией, в части кадрового обеспечения инвестиционных проектов, проектов по модернизации и реорганизации производства. Если в соответствии с компетенциями соискателя есть интересные предложения в другом регионе, то консультанты предложат дистанционное собеседование с работодателем на площадке службы, ознакомят с возможными вариантами для проживания в новом регионе, ответят на вопросы про переезд.
Как сообщал «Номер один», в Бурятии по итогам обследования рабочей силы в августе нынешнего года 45,4 тысячи человек (10,6 %) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной организации труда классифицируются как безработные), инфомировал Бурятстат. Уровень общей безработицы в августе без учета учащихся и студентов дневной формы обучения и пенсионеров, оценивался в 9,7 % в возрасте 15 лет и старше.
К концу сентября 2020 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 29,3 тысячи человек, не занятых трудовой деятельностью, из них 27,2 тысячи человек имели статус безработного. Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы составил 6,3 % (конец июля - 6,7%). Из общего числа безработных 23,8 тысячи человек получали пособие по безработице. при этом нужно отметить, что Бурятия не превышает среднероссийские показатели. По данным Росстата, уровень безработицы в сентябре составил 6,3 процента, сократившись впервые с начала пандемии (в августе было 6,4 процента, в июле — 6,3, в июне — 6,2, в мае — 6,1, в апреле — 5,8, в марте — 4,7).
Глава Бурятии Алексей Цыденов, проводя 13 декабря прямой эфир в соцсетях, назвал вопрос с безработицей очень интересным. «У нас как бы есть безработица, но у нас 11 тысяч вакансий в Агентстве занятости. Да, там разная зарплата. (…) Но на самом деле людей нет, на стройку за 60 тысяч рублей не найдешь работников. 500 человек нужно сейчас на Авиазавод. Водителей не могут найти обычных. Поэтому вопрос безработицы с одной стороны стоит, с другой, кто хотел бы найти работу – он бы ее нашел. Поэтому на самом деле, нам не хватает еще рабочих рук», - отметил он.
Фото: egov-buryatia.ru/azan
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