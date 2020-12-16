16.12.2020
В Забайкалье родился пятилапый щенок

В Забайкалье родился пятилапый щенок

Сразу после рождения пятую конечность можно было ампутировать, но хозяйка побоялась за жизнь своего любимца
В Забайкалье во дворе жительницы села Александровский Завод на свет появились три щенка. Один из них, по кличке Малыш, – с особенностью, у него оказалось пять лапок, сообщила Государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

Это никак не повлияло на здоровье щенка. Пятая лапка развита из коленного сустава, подвижная, чуть короче основной, есть один палец с коготком. При ходьбе здоровая лапка косолапит из-за наличия  пятой конечности.
«Малыш активный, смышленый, очень преданный. Я отношусь к нему как к своему ребеночку, часто балую и в ответ получаю еще больше любви», - рассказала хозяйка Малыша Татьяна Терентьева.

При осмотре ветеринарными специалистами Александрово-Заводской станции было установлено, что сразу после рождения пятую конечность можно было ампутировать без вреда для здоровья животного, но хозяйка побоялась за жизнь своего любимца.

Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края
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