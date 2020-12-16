В Забайкалье родился пятилапый щенок

Сразу после рождения пятую конечность можно было ампутировать, но хозяйка побоялась за жизнь своего любимца





В Забайкалье во дворе жительницы села Александровский Завод на свет появились три щенка. Один из них, по кличке Малыш, – с особенностью, у него оказалось пять лапок, сообщила Государственная ветеринарная служба Забайкальского края.



Это никак не повлияло на здоровье щенка. Пятая лапка развита из коленного сустава, подвижная, чуть короче основной, есть один палец с коготком. При ходьбе здоровая лапка косолапит из-за наличия пятой конечности.

«Малыш активный, смышленый, очень преданный. Я отношусь к нему как к своему ребеночку, часто балую и в ответ получаю еще больше любви», - рассказала хозяйка Малыша Татьяна Терентьева.



При осмотре ветеринарными специалистами Александрово-Заводской станции было установлено, что сразу после рождения пятую конечность можно было ампутировать без вреда для здоровья животного, но хозяйка побоялась за жизнь своего любимца.



Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края

