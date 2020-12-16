ФАС: сдерживание роста цен на продукты будет постоянным

Бурятское УФАС России проводит сбор информации с целью мониторинга ценовой ситуации на территории республики
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила и согласовала все необходимые нормативно-правовые документы, направленные на снижение цен на отдельные социально значимые виды продуктов. Территориальные органы ФАС России по всей стране и центральный аппарат собирают и обрабатывают информацию и обращения граждан по динамике цен на такие продукты питания.
Подготовлен план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства. Обеспечено взаимодействие с Генпрокуратурой России для совместного выявления и пресечения нарушений законодательства при установлении цен на отдельные виды продуктов питания.
ФАС России отмечает, что принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер.
Бурятское УФАС России проводит сбор информации с целью мониторинга ценовой ситуации на территории республики. В настоящее время действует «горячая линия» для обращений по вопросам роста розничных цен на социально значимые продукты в магазинах сетевой торговли, сообщили в управлении.
Граждане и хозяйствующие субъекты могут сообщать информацию о фактах завышения розничных цен на продукты питания. Полученные сведения будут использованы антимонопольным ведомством при подготовке еженедельного отчета, направленного на выявление и пресечение необоснованного роста цен.
Свое сообщение Вы можете оставить здесь.
Как сообщал «Номер один», фиксированные цены на масло и сахар вводятся во всех регионах РФ в пределах Урала, заявил замглавы минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24». Для Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, по его словам, из-за дорогой логистики введут корректирующие коэффициенты, отражающие региональные различия в уровне цен на продукты питания. «Это связано с тем, что [в этих регионах] достаточно дорогая логистика, и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое», - сказал он.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?