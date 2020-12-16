В Улан-Удэ подводят первые итоги строительного сезона

Несмотря на пандемию, столица Бурятии продолжает преображаться



В 2020 году столица Бурятии продолжала преображаться – возводились новые детсады, школы, строились сети водоснабжения, ремонтировались дороги. Нынешние весна и лето были особенными – на отрасль наложила ограничения пандемия, это сказалось и на запланированных работах. Строительство части объектов переносится на следующий год. О предварительных итогах работы за 2020 год «Номер один» рассказал комитет по строительству администрации Улан-Удэ.



Лицей для творческих детей



Одно из самых значимых событий для одаренных детей – реконструкция Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева (МГЛ). Работы на объекте ведутся на средства «Единой дальневосточной субсидии», на ремонт выделено около 200 млн рублей.



Здание по Комсомольской, 29, было построено в 1933 году. Оно сильно обветшало, там не было спортивного зала, мастерских для уроков технологии и т.д. С 2013 года корпус по результатам инженерно-технического обследования был признан не соответствующим требованиям. Реконструкция объекта еще не завершена, она стартовала в 2019 году. Работа продолжится в 2021 году.



В новом здании расположатся художественная студия, хореографический и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, технические мастерские, кабинеты математики, истории, литературы, физики, химии, биологии, оборудование которых будет соответствовать самым современным требованиям.



Третьей смене – бой



В столице Бурятии уже несколько лет борются с обучением детей в третью смену. Способствовать разгрузке должны новые школы. Так, в Улан-Удэ возводят три школы благодаря реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.



Самая большая школа города строится по ул. Автотранспортная – она рассчитана на 1275 детей. В здании предусмотрены книгохранилище и зал хореографии. Трехэтажное здание школы сформировано из семи блоков и одного одноэтажного блока с разделением на две функциональные группы: учебную и общешкольную. Также будут два бассейна, спортзал на три баскетбольных поля, уличный стадион, два актовых зала и современное оборудование. Таким образом, новая школа станет самой современной и большой в республике. На строительство выделено почти 1,5 млрд рублей. Школа откроет свои двери в 2021 году.



К школе №49 возводят трехэтажный пристрой на 350 мест с теплым переходом. На его строительство было направлено более 215 млн рублей. В новое здание переведут 350 учеников 10-11 классов. Во вторую смену здесь будут учиться 280 шестиклассников. Основные работы там практически завершены. Осталось завезти мебель и оборудование.



Новое здание обретет и школа №40 – напомним, старое аварийное помещение снесли в 2019 году. Новая школа на 450 мест позволит решить проблему третьей смены. Сейчас в школе обучается 880 человек. После открытия нового здания 440 учеников будут обучаться в первую смену и 440 – во вторую. Ее строительство продолжится в 2021 году.



Здание школы будет состоять из трех трехэтажных блоков. На территории разместится спортивная площадка с футбольным полем, двумя гимнастическими площадками, беговыми дорожками и прыжковой ямой, площадками для подвижных игр, отдыха, учебно-опытная площадка: сад, питомник овощных и декоративных культур. На строительство выделено более 500 млн рублей.



Дела дорожные



Традиционно в столице Бурятии минувшим летом ремонтировали дороги. Однако ежегодная рутинная работа в этом году стала центром повышенного внимания, как со стороны горожан, так и властей.



Кроме того, в 2020 году объемы работ существенно отличались от предыдущих лет. Впрочем, как и сумма финансирования - на строительство и ремонт улан-удэнских дорог было выделено 700 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2019 году.



- В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» нам удалось отремонтировать 28 участков дорог, что в два раза больше, чем в прошлом году. Объем работ увеличился, а специалистов не прибавилось. Кроме этого, на отрасль повлияла эпидемия коронавируса. Многие болели и не выходили на работу. Но все же выполнено долгожданное строительство востребованных дорог на улицах Гагарина, Жердева, Дальневосточная, Трубачеева и т.д., - рассказывает заместитель директора по дорожному строительству МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Павел Малых.



Однако жалоб от горожан было много. Люди возмущались «вскрытыми» ямами на дорогах, которые долго не заделывали. Также улан-удэнцы снимали строителей на телефон, подозревая, что работы выполняются с нарушениями технологий.



- Для оперативного реагирования на жалобы заказчик немедленно направлял подрядчикам предписания с конкретными сроками устранения нарушений. Контроль качества выполняемых работ шел одновременно на нескольких уровнях и направлениях. Был строительный контроль подрядчика: материалов, операционный, приемочный, а на дорожных объектах - строительный контроль заказчика. Кураторами городских объектов определены ФКУ Упрдор «Южный Байкал» и Минтранс РБ, а также ГКУ «Бурятрегионавтодор». Пристальное внимание к качеству работ уделяется депутатами Улан-Удэнского горсовета. На объекты выезжали представители общественных организаций, надзорных органов, таких как прокуратура РБ, ГИБДД МВД по РБ, - пояснил Павел Малых.



Добавим, что, помимо перечисленных объектов, в Улан-Удэ строилось и множество других: это физкультурно-оздоровительные комплексы, детские сады, сети водоснабжения в Юго-Западной части Улан-Удэ, также решались вопросы водоснабжения жителей частного сектора, строились новые дороги к детсадам.



Заместитель председателя по капитальному строительству комитета по строительству администрации Улан-Удэ Татьяна Матвеева:



- Самыми социально-важными мероприятиями я считаю реконструкцию школы №49, строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов, прокладку магистральных сетей в отдаленных микрорайонах города, строительно-монтажные работы в школах №40 и по ул. Автотранспортная, в Музыкально-гуманитарном лицее и трех детсадах. Все объекты долгожданные, современные и высококомфортные.



Валентин Соколов, «Номер один»

Фото: мэрия Улан-Удэ