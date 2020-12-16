Минздрав Бурятии: врачи РКБ совершили прорыв в области кардиохирургии

В больнице успешно испытали новую технологию операции на сердце у малышей





Дефект межпредсердной перегородки - это один из самых частых врожденных пороков сердца у детей. И сегодня этот диагноз не приговор для родителей. Детей с таким диагнозом успешно оперируют в Республиканской клинической больнице им. Семашко, сообщил Минздрав Бурятии.

- В год мы выполняем порядка 20 коррекций порока. Но все они были выполнены по стандартной методике из серединного большого доступа и в условиях сухого сердца, - объяснил врач сердечно-сосудистой хирургии Владимир Ильинов.Накануне Бурятию с рабочим визитом посетили специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина. Приезд специалистов этого центра позволил передать Бурятии новые знания и внедрить новую технологию операции на сердце маленьким пациентам. 14 декабря впервые была проведена операция на работающем сердце из мини-доступа в области подмышечной впадины.- Вчера сделали две операции с коллегами из Новосибирска, пациентам был примерно годик. На следующий день после операции малыши из отделения реанимации переведены в палату к родителям. Состояние их стабильное. Сегодня оперировали самостоятельно под руководством наших новосибирских коллег, и дети были чуть постарше. Операции прошли успешно, продолжительность операции в среднем два часа, - рассказал Владимир Ильинов.Благодаря приобретённым знаниям такая операция станет доступна каждому малышу республики, отметили в республиканском минздраве.Фото: Минздрав Бурятии