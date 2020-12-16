В Бурятии скончался пожарный, спасавший кошку и получивший удар током

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»



В Бурятии месяц назад в больницу из пригородного района был доставлен 22-летний работник пожарной части с электротравмой и повреждениями, полученными при падении с высоты. Спустя несколько дней, несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался. Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 14 ноября утром в пожарную часть райцентра Заиграево позвонила местная жительница, сообщившая, что возле ее дома на электроопоре сидит кошка, которая не может спуститься вниз. Начальник караула после согласования направил к дому женщины дежурный наряд в составе водителя, пожарного и начальника части.



На месте сотрудники, нарушая правила безопасности, установили к опоре с линией электропередач лестницу, после чего пожарный поднялся по ней к вершине столба, где находилось животное. При этом перед проведением спасательной операции начальник части не уведомил представителей районных электросетей и не сделал заявку на отключение электроэнергии.



Поднявшийся по лестнице пожарный, задев провода, получил удар электротоком и упал с высоты вниз. От полученных повреждений молодой человек через непродолжительное время скончался в лечебном учреждении.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и конкретных виновных в трагедии лиц, действиям которых по результатам расследования будет дана объективная правовая оценка.



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