Фестиваль «Бичурские дворики» получил спецприз премии событийного туризма

На соискание премии выдвигались 390 проектов





Фестиваль семейского гостеприимства «Бичурские дворики» получил специальный приз в финале IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020, которая проводится при поддержке Федерального агентства по туризму

Подведение итогов и вручение наград прошло в Екатеринбурге. На соискание премии было выдвинуто 390 проектов из 59 регионов России и три зарубежных проекта, реализованных в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.Бурятия также представила проекты: «Чемпионат мира по боксу среди женщин 2019 года», получивший Гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта», и этнокомплекс «Степной кочевник», занявший первое место в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия».Проект «Бичурские дворики» - увлекательная прогулка по сельской улице, которая входит в топ-10 самых длинных улиц мира. Гости Бичуры знакомятся с культурой и бытом семейских, посещают древлеправославный храм, музеи, достопримечательности, усадьбы жителей села, участвующих в проекте, птичий двор. Предусмотрена детская развлекательная программа. В рамках проекта проводятся мастер-классы по приготовлению блюд семейской кухни, резьбе по дереву, прядению и ткачеству, дегустации кулинарных изделий, катание на лошадях и многие другие мероприятия. Туристы могут приобрести изделия народных промыслов и ремесел, а жители - реализовать продукцию, домашние заготовки, плоды своего творчества, семейские аксессуары, сувениры.Цель мероприятия - вовлечение местного населения в индустрию гостеприимства, интеграция этнокультурного наследия бичурских семейских в современную туристическую отрасль, - говорит начальник Управления культуры МО «Бичурский район» Лариса Захарова.Первый фестиваль семейского гостеприимства «Бичурские дворики» прошел в октябре 2019 года. Его посетило около 1 тыс. туристов, гостей встречали обитатели почти 400 домов, туристические компании «Байгал Трэвэл», «Жассо тур», «Три кита» организовали автобусные туры на фестиваль для жителей Улан-Удэ и районов Бурятии.В финале IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020 в Екатеринбурге проект «Бичурские дворики» презентовали и защищали начальник Управления культуры МО «Бичурский район» Лариса Захарова, ее заместитель Анна Плясовская, директор Бичурского дома культуры Вероника Уралева и специалист по туризму администрации МО «Бичурский район» Марина Степанова.Приглашение на финал Russian Event Awards 2020 стало для нас большой неожиданностью, - поделилась впечатлениями Марина Степанова. - Программа очень насыщенная. Каждый день был богат на мероприятия: конференции, мастер-классы и, главное, защита проектов. Это отличная профессиональная школа. Мы увидели, как мощно работают над развитием туризма другие регионы, а также получили новые знания и бесценный опыт.Организация Russian Event Awards 2020 была на высшем уровне, - рассказала Анна Плясовская. - Впечатления самые позитивные. Мы увидели, узнали много нового, что очень поможет в работе по организации и развитию туризма в нашем районе.Главой администрации Бичурского района Василием Смолиным принято решение сделать фестиваль семейского гостеприимства «Бичурские дворики» ежегодным (в этом году его не удалось провести из-за пандемии коронавируса). В местный бюджет на 2021 год заложены средства на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта самой длинной улицы.Фото: предоставлено администрацией Бичурского района