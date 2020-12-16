16.12.2020
Фестиваль «Бичурские дворики» получил спецприз премии событийного туризма

Фестиваль «Бичурские дворики» получил спецприз премии событийного туризма

На соискание премии выдвигались 390 проектов

Фестиваль семейского гостеприимства «Бичурские дворики» получил специальный приз в финале IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020, которая проводится при поддержке Федерального агентства по туризму

Подведение итогов и вручение наград прошло в Екатеринбурге. На соискание премии было выдвинуто 390 проектов из 59 регионов России и три зарубежных проекта, реализованных в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.

Бурятия также представила проекты: «Чемпионат мира по боксу среди женщин 2019 года», получивший Гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта», и этнокомплекс «Степной кочевник»,  занявший первое место в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия».

Проект «Бичурские дворики» - увлекательная прогулка по сельской улице, которая входит в топ-10 самых длинных улиц мира. Гости Бичуры знакомятся с культурой и бытом семейских, посещают древлеправославный храм, музеи, достопримечательности, усадьбы жителей села, участвующих в проекте, птичий двор. Предусмотрена детская развлекательная программа. В рамках проекта проводятся мастер-классы по приготовлению блюд семейской кухни, резьбе по дереву, прядению и ткачеству, дегустации кулинарных изделий, катание на лошадях и многие другие мероприятия. Туристы могут приобрести изделия народных промыслов и ремесел, а жители - реализовать продукцию, домашние заготовки, плоды своего творчества, семейские аксессуары, сувениры.

Цель мероприятия - вовлечение местного населения в индустрию гостеприимства, интеграция этнокультурного наследия бичурских семейских в современную туристическую отрасль, - говорит начальник Управления культуры МО «Бичурский район» Лариса Захарова.

Первый фестиваль семейского гостеприимства «Бичурские дворики» прошел в октябре 2019 года. Его посетило около 1 тыс. туристов, гостей встречали обитатели почти 400 домов, туристические компании «Байгал Трэвэл», «Жассо тур», «Три кита» организовали автобусные туры на фестиваль для жителей Улан-Удэ и районов Бурятии.

В финале IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020 в Екатеринбурге проект «Бичурские дворики» презентовали и защищали начальник Управления культуры МО «Бичурский район» Лариса Захарова, ее заместитель Анна Плясовская, директор Бичурского дома культуры Вероника Уралева и специалист по туризму администрации МО «Бичурский район» Марина Степанова.  

Приглашение на финал Russian Event Awards 2020 стало для нас большой неожиданностью, - поделилась впечатлениями Марина Степанова. - Программа очень насыщенная. Каждый день был богат на мероприятия: конференции, мастер-классы и, главное, защита проектов. Это отличная профессиональная школа. Мы увидели, как мощно работают над развитием туризма другие регионы, а также получили новые знания и бесценный опыт.

Организация Russian Event Awards 2020 была на высшем уровне, - рассказала Анна Плясовская. - Впечатления самые позитивные. Мы увидели, узнали много нового, что очень поможет в работе по организации и развитию туризма в нашем районе.  

Главой администрации Бичурского района Василием Смолиным принято решение сделать фестиваль семейского гостеприимства «Бичурские дворики» ежегодным (в этом году его не удалось провести из-за пандемии коронавируса). В местный бюджет на 2021 год заложены средства на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта самой длинной улицы.

Фото: предоставлено администрацией Бичурского района
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