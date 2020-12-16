Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством

У работающих граждан времени на это нет





18% россиян на пенсии хотели бы стать блогерами, чтобы делиться полезными советами, рассказывать о своих хобби, путешествиях и буднях. При этом 65% из них рассчитывают, что блог принесёт им не только удовольствие, но и существенный доход, выяснили НПФ Сбербанка и портал «Рамблер», опросив почти 4,5 тысячи человек по всей стране.

У работающих россиян обычно нет времени на блогерство:- ведут блоги очень активно (6%);- делают это нерегулярно (6%);- размещают посты редко (17%);- не ведут блог (71%).После выхода на пенсию респонденты чаще всего планируют:- делиться полезными советами (19%);- рассказывать о путешествиях (17%);- рассказывать о хобби (17%);- описывать свои будни (12%);- вспоминать молодость (8%);- рассуждать о здоровье (7%).Наиболее популярные платформы для блога на пенсии:YouTube (33%);TikTok (17%);Instagram (17%);«Яндекс.Дзен» (11%);Facebook, Telegram, «ВКонтакте» — не более 5% каждая.Заводя блог на пенсии, россияне:- собираются зарабатывать существенные деньги (41%);- рассчитывают на прибавку к пенсии (24%);- сомневаются, что заработают, но от дохода не откажутся (24%);- не рассчитывают на материальное вознаграждение (11%).«Как показал опрос, 41% россиян полагают, что единственным источником их дохода после завершения карьеры будет государственная пенсия. 33% рассчитывают также на собственные сбережения, а 8% — на помощь взрослых детей. При этом 18% уверены, что смогут получать основной доход именно от ведения блога. Сейчас многие мечтают монетизировать своё хобби, но блог едва ли может стать полноценным и единственным источником дохода на пенсии. Поэтому лучше уже за 20–30 лет до окончания карьеры задуматься о жизни после 60 и начать делать сбережения. Если с 30 лет откладывать на индивидуальный пенсионный план всего 2–4% зарплаты, то на пенсии можно будет сохранить 80–100% своего трудового дохода», - рассказал генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.Фото: pixabay.com