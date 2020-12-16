Жительница Улан-Удэ затопила соседку душем, установленным на месте… печки

Страдающая от регулярных потопов соседка снизу довела дело до Госстройжилнадзора и суда



Потопы в благоустроенных многоквартирных и многоэтажных домах – явление привычное. Прохудившаяся труба, забытый текущий кран или душ… Мало ли как бывает. Однако, оказывается, водные ЧП устраивают и жильцы квартир с печным отоплением. Это доказала соседке снизу жительница именного такого двухэтажного дома в Улан-Удэ.



Более года назад в Госстройжилнадзор обратилась заявительница с жалобой на то, что соседка сверху ее регулярно затапливает. В результате проверки выяснилось, что этажом выше собственница квартиры вместо печки установила душевую кабину. Инспектор жилнадзора выдал предписание - согласовать переустройство с органами местного самоуправления либо привести помещение в соответствие с техническим паспортом.



После этого, контролируя объект, инспекторы столкнулись с проблемой: установить, исполнено ли предписание, было невозможно, поскольку собственница не впускала проверяющих в помещение.



После нескольких попыток провести проверку Госстройжилнадзор обратился в суд с иском об обеспечении доступа в жилое помещение. Суд принял решение предоставить доступ, и после вступления в силу решения инспектор выехал на место вместе со службой судебных приставов.



Результатом проведенного обследования стал акт о неисполнении предписания Госстройжилнадзора. Материалы дела будут направлены в администрацию Улан-Удэ для принятия решения о направлении иска в суд. Суд по этому иску может вынести решение о продаже квартиры любительницы душа с публичных торгов, сообщили в надзорном органе.



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