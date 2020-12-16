В Улан-Удэ дома поселка Аэропорт получают чистую горячую воду

ТГК-14 перевела десять домов с открытого на закрытое горячее водоснабжение



В столице Бурятии специалисты «Улан-Удэнского энергетического комплекса» (филиал ТГК-14) установили новое теплообменное оборудование в десяти многоквартирных домах поселка Аэропорт, сообщили в пресс-службе энергокомпании.



Компания взяла на себя расходы собственников по переводу домов на закрытый водоразбор. На реализацию проекта в рамках инвестиционной программы ТГК-14 направила из собственных средств более 3,5 миллиона рублей.



Ранее горячее водоснабжение жилых домов №4, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 30, 31, 31а в поселке Аэропорт велось по открытой системе, при которых вода из тепловой сети непосредственно поступала в водоразборные краны.



«Нашими специалистами на каждом доме были смонтированы врезки трубопроводов, которые соединяются с теплообменными аппаратами и далее обратно в сеть», - поясняет Евгения Курикалова, начальник отдела по взаимодействию с потребителями «Улан-Удэнского энергетического комплекса».



Теперь многолетняя проблема решена и дома переведены на закрытый тип водоразбора. В результате реализации инвестпроекта «ТГК-14» повысилось качество горячего водоснабжения, а также появилась возможность регулировать температуру теплоносителя самим потребителям.



Жители домов и управляющая компания остались довольны работой теплоэнергетиков. Елена Филиппова, главный инженер управляющей компании «Дом-Сервис 2» поблагодарила ТГК-14 за колоссальную помощь, оказанную компанией: «Наши жильцы очень довольны. Не у всех есть финансовые возможности, чтобы оплатить такие виды работ. Спасибо большое «ТГК-14» от имени жильцов и нас, управляющей компании».



Отметим, что согласно с 1 января 2022 года использование открытой системы теплоснабжения для обеспечения населения горячей водой прекращается полностью согласно федеральному законодательству.



Фото: news.tgk-14.com

