В Бурятии сборщик конопли попался на ремне безопасности

Внимание сотрудников ДПС привлекло нарушение ПДД, мешок с коноплей обнаружился после



В Бурятии вечером 14 декабря сотрудники дорожно-патрульной службы неподалеку от села Иволгинск остановили автомобиль: находящиеся в салоне не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, в автомашине полицейские обнаружили и изъяли мешок с характерным запахом конопли, принадлежащий 27-летнему пассажиру.



По заключению экспертизы, в мешке находилась марихуана весом около двух килограммов, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Молодой человек признался, что выехал из Улан-Удэ в Иволгинский район для сбора наркотического средства. Обратно он планировал вернуться на такси, но был задержан.



От освидетельствования на предмет употребления запрещенного вещества подозреваемый отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол. Водитель и пассажир также привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД.



Отметим, что мужчина является индивидуальным предпринимателем. Возбуждено уголовное дело.



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