Под Иркутском появится дом, в котором отбывал ссылку Иосиф Сталин

Дом переместят в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» из деревни Новая Уда Усть-Удинского района



Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» оформляет необходимые документы для перевозки из деревни Новая Уда дома, в котором отбывал ссылку Иосиф Сталин. В 2021 году дом планируют отреставрировать и разместить в трактовой историко-культурной зоне музея, сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.



«Иркутская область долгое время была местом ссылки. Дом, где жил Иосиф Сталин, будет входить в экспозицию политической ссылки конца XIX – начала ХХ веков. Для отражения уголовной ссылки планируется воссоздать здание Кутуликской пересыльной тюрьмы», - рассказал директор музея «Тальцы» Владимир Тихонов.



В 2021 году в музее планируется создать переселенческую экспозиционную зону периода Столыпинской аграрной реформы. Специалисты начнут строить дома украинского, польского и татарского переселенцев, проведут капитальный ремонт экспозиционного объекта «Поварня» в усадьбе украинского переселенца (дом из деревни Батама Зиминского района).



Идет воссоздание религиозных объектов всех конфессий, представители которых переехали в Иркутскую область. Завершаются работы в зданиях мечети и синагоги, в следующем году планируется приступить к воссозданию католического костела. Это будет новое здание, построенное по сохранившимся чертежам начала 20-го века.



В 2020 году в трактовой историко-культурной зоне музея завершено строительство богадельни и почтовой станции. Созданы экспозиции: «Постоялый двор», «Купеческая усадьба с торговой лавкой», «Троицкая церковь», «Кабак», «Быт сельского сапожника кустаря», «Сельский милиционер 1920-х годов». Завершены работы и открыта для посетителей экспозиция «Фельдшерский пункт». Идет создание базарной площади.



Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Он расположен на правом берегу Ангары на 47-м километре Байкальского тракта по дороге от Иркутска к Байкалу. Фонды музея «Тальцы» насчитывают более 20 тысяч экспонатов. Ежегодно его посещают около 140 тысяч человек.



Иосиф Виссарионович Сталин - с 21 января 1924 по 5 марта 1953 — руководитель СССР. Маршал Советского Союза (1943) Генералиссимус Советского Союза (1945). Рано став профессиональным революционером (с 1895 года в возрасте 15 лет вступил в подпольное революционное движение, в 1900 году впервые участвовал в организации забастовок и протестов рабочих, в 1901 году вступил в РСДРП, после раскола присоединился к большевикам) Иосиф Сталин был арестован шесть раз, сослан шесть раз и бежал пять раз. Впрочем, по разным источникам данные немного варьируются. Но совершенно точно - Иркутская ссылка – первая. В ноябре 1903 года Сталина высылают в село Новая Уда Иркутской губернии. 27 ноября 1903 года он прибывает в Новую Уду. По официальной биографии Сталина, побег из Новой Уды он совершил 5 января 1904 года.



Фото: irkobl.ru