Правительство РФ добавило денег на третий мост в Улан-Удэ

Финансирование из средств Федерального дорожного фонда увеличено с 405 млн до 555 млн рублей



Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном распределении средств Федерального дорожного фонда. Существующий лимит на строительство моста в Улан-Удэ через реку Уда и Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахъяновой и 3-я Транспортная увеличен с 405 миллионов до 555 миллионов рублей, сообщили в правительстве Бурятии.



Строительство ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы были начаты ОАО «Хотьковский мост» весной этого года, завершить их планируется в 2024 году. Общая стоимость объекта составляет 7,5 миллиарда рублей.



Четырехполосный транспортный переход будет оборудован противошумовыми экранами и камерами видеонаблюдения. Длина моста составит 202 метра, ширина – 26 метров. На перекрестке улиц Сахьяновой, Ключевской и Трубачеева для увеличения пропускной способности предусмотрено кольцевое пересечение улиц. Надземный пешеходный переход длиной 32 метра позволит безопасно и беспрепятственно проходить людям через проезжую часть улицы Приречная, обеспечивая непрерывное движение транспортных средств. Трасса пересечет улицу Радиостанция в разных уровнях. На правом берегу предусмотрены две транспортных развязки на разных уровнях с улицами Лазо и 3-я Транспортная. На пересечении с улицей Лазо появится неполный клеверный лист. Далее трасса пересечет железнодорожные пути, появится путепровод тоннельного типа.



Разработана проектно-сметная документация. Проводится работа по выкупу земельных участков, собственникам уже выплачено более 70 миллионов рублей. Сейчас выполняются работы по устройству опор надземного пешеходного перехода и лестничных сходов: бурение, установка каркасов, бетонирование опор, забивка шпунта, разработка котлована, бетонирование ростверка. Также начаты работы по бурению скважин для устройства свай опоры №2.



Третий мост через Уду поможет снять нагрузку с существующих мостов на улице Бабушкина и проспекте Автомобилистов и улучшить ситуацию всей улично-дорожной сети Улан-Удэ. Результаты исследований показали, что уровень загрузки моста на проспекте Автомобилистов составляет 31 708 автомобилей в сутки, что превышает нормы в 2,5 раза. Загрузка моста на улице Бабушкина составляет 56 175 автомобилей в сутки, что превышает нормы в 2,95 раза.



Фото: egov-buryatia.ru

