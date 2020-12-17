В Бурятии 17 многоквартирных домов жили без «управляшки»

Местные чиновники бездействовали



Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жителя Гусиноозерска, проживающего в многоквартирном доме.



Как выяснилось, способ управления 17 многоквартирными домами в Гусиноозерске жильцы на общем собрании самостоятельно не выбрали. В дальнейшем открытый конкурс по отбору управляющей организации, проведенный местной администрацией, признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие.



В результате обязанность по определению «управляшки» перешла на администрацию муниципального образования. Однако вопреки Жилищному кодексу РФ, муниципалитет не определил для «бесхозных» домов управляющую организацию.



В связи с этим прокурор внес главе города представление, по результатам рассмотрения которого домам назначили «управляшку» – ООО «Управляющая организация № 1».



Фото: «Номер один»