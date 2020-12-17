В Улан-Удэ последствия снегопада устраняло 80 единиц спецтехники

Комитет городского хозяйства просит не блокировать пескоразбрасывающие машины



В Улан-Удэ с четырех часов дня 16 декабря на дорогах работало восемь пескоразбрасывающих машин, в полночь 17 декабря вышли восемь тракторов-щеток, четыре грейдера. С четырех утра общее количество пескоразбрасывающих машин достигло 17. Всю ночь работали на погрузке песчано-гравийной смеси фронтальные погрузчики и бобкэты, сообщили в Комитете городского хозяйства столицы Бурятии.



С шести утра на уборку вышли 135 дворников. В настоящий момент подсыпано песчано-гравийной смесью свыше 200 участков дорог столицы Бурятии.



Водители пескоразбрасывающих машин отмечают, что в пробках их не пропускают другие машины, слишком близко приближаются и не дают возможность включить пескоразбрасыватель. В Комитете городского хозяйства просят не мешать работе коммунальных служб. Спецтехника также передвигается в общем потоке и должна успеть доехать и обработать нужные участки дорог.



Пескоразбрасывающие машины в основном работают в вечернее и ночное время, потому что камешки и гравий в песчаной смеси, вылетая с пескоразбрасывателя, могут повредить кузов и стекла рядом находящихся автомобилей. Также работа коммунальных служб в ночное время позволяет вовремя подготовить дороги к утреннему движению транспорта.



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Фото: Комитет городского хозяйства

