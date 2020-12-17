В Бурятии бывший военный курсант возместил 240 тыс руб на обучение

Он решил досрочно расстаться с курсантскими погонами из-за нежелания продолжать учебу в военном вузе



В Бурятии судебные приставы взыскали с 25-летнего жителя Иволгинского районасвыше 240 тысяч рублей, потраченных государством на его обучение, сообщили в республиканском управлении ФССП.



В судебном заседании по гражданскому делу выяснилось, что молодой человек был зачислен в военный вуз, но, проучившись несколько лет, решил досрочно расстаться с курсантскими погонами из-за нежелания продолжать учебу.



Между тем, при поступлении он заключил контракт с минобороны о прохождении военной службы на весь срок обучения, приняв на себя обязательства о добровольном возмещении потраченных средств в случае отчисления.



На основании исполнительного документа в службе судебных приставов было возбуждено производство, в рамках которого судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках, а также вынес запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства. Кроме того, молодому человеку был ограничен выезд за пределы страны.



В результате принятых мер должник изыскал денежные средства и перечислил на депозитный счет структурного подразделения. На сегодняшний день взысканная сумма задолженности перечислена в доход федерального бюджета вместе с суммой исполнительского сбора в размере около 17 тысяч рублей.



Фото: function.mil.ru

