Читинская таможня передала в музей «национальную русскую гордость»

Два самовара начала ХХ века «Торгового дома бр. Шемариныхъ въ Тулѣ» едва не уехали в КНР



Два тульских самовара передали читинские таможенники в Забайкальский краеведческий музей в Чите. Самовары изъяты в МАПП Забайкальск у россиянина и гражданина КНР, которые следовали в Китай, сообщает Читинская таможня.



Экспертиза установила, что самовары изготовлены в 1911-1917 гг. и относятся к категории культурных ценностей. Самовары угольные, изготовлены из латуни, имеются надписи «Тула», «Товар торгового дома бр. Шемариныхъ въ Тулѣ».



Как рассказал начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Читинской таможни Павел Кондрин, вывоз культурных ценностей возможен на основании свидетельства на право вывоза культурных ценностей с территории РФ, выдаваемого Министерством культуры РФ или его территориальными органами по результатам проведенной экспертизы.



Правонарушители были привлечены к административной ответственности за недекларирование товара по установленной форме. Самовары были изъяты.



Читинская таможня регулярно передает в музеи Забайкальского края конфискованные культурные ценности, задержанные при попытках незаконного вывоза из России. Так в сентябре 2020 года таможенники передали в краеведческий музей города Нерчинска 14 старинных монет Российской империи.



История знаменитых братьев-самоварщиков Шемариных началась с их отца, который был выходцем из простого народа. Кузнец Иван Шемарин, получив вольную, переехал с семьей в Тульскую губернию в 1887 году, где и начал самоварное дело. К нему несколько лет спустя присоединились и повзрослевшие сыновья. Самовары Шемариных славились тогда на всю Россию. Их называли «Национальной русской гордостью».



Фото: dvtu.customs.gov.ru

