31 декабря в Бурятии официально объявили выходным днем

Правда, не для всех





Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, объявляющий 31 декабря выходным днем. Вместо дополнительного выходного рабочей станет суббота, 26 декабря. Документ уже опубликован на официальном сайте правительства РБ.

Отметим, указ главы распространяется только работников государственной власти Республики Бурятия органов и работников предприятий, учреждений и иных организаций, находящихся в собственности республики. Всем остальным - руководителям территориальных органов федеральных органов власти, органам местного самоуправления и руководителям организаций всех форм собственности – указ лишь рекомендует поступить точно также.Напомним, на федеральном уровне 31 декабря этого года официально считается рабочим днем, однако региональные власти могут объявлять его выходным по собственному решению. В прошлом году глава Бурятии Алексей Цыденов уже пользовался этой возможностью.Фото: «Номер один»