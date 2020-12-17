В Тибете нашли окаменевшие следы динозавров

Местные жители считают их отпечатками ног героя знаменитого эпоса о Царе Гесаре
Международная группа палеонтологов недавно подтвердила, что следы, обнаруженные на территории города Чамдо Тибетского автономного района на юго-западе Китая, принадлежат динозаврам, обитавшим в середине юрского периода. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайский университет геологических наук (Пекин).
Исследователи нашли в общей сложности 99 следов, длина которых составляет от 22 до 99,3 см. В частности отпечатки динозавров среднего и малого размера были обнаружены в Чамдо впервые.
Ученые полагают, что их оставили либо бронтозавры, либо мамэньсизавры (или маменьчизавры), являющиеся ящеротазовыми динозаврами подотряда завроподы.
Достижения исследователей были опубликованы в международном журнале Historical Biology. По словам первого автора статьи, научного сотрудника Китайского университета геологических наук Син Лида, новое открытие свидетельствует о том, что в далекие времена ареал обитания динозавров на нынешнем юго-западе Китая был гораздо шире, чем считалось ранее.
Следы уже попали под защиту местных жителей, которые считают их отпечатками ног героя знаменитого тибетского эпоса о Царе Гесаре, добавил он.
С 2017-го по 2019-й год Чамдо посетило несколько научных групп палеонтологов для исследования следов динозавров.
Фото: pixabay.com
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