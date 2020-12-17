Жители Бурятии смогут увидеть «суперзвезду»

Юпитер и Сатурн сольются в одну точку





Жители Бурятии смогут увидеть очень редкое небесное явление – две планеты-гиганты Юпитер и Сатурн настолько близко подойдут друг к другу, что сольются в одну яркую суперзвезду, сродни Вифлеемской. С мистикой, которую обычно приписывают подобного рода небесным явлениям, астрономы сближение планет не связывают.

21 декабря 2020 года в день зимнего солнцестояния жители республики смогут полюбоваться очень редким небесным явлением. В этот день в созвездии Козерога произойдет Великое сближение планет-гигантов – Юпитера и Сатурна.- Это очень редкое явление произойдет вечером сразу после захода Солнца, - рассказывает астроном Лилия Миронова. – Юпитер пройдет в пяти угловых минутах к югу от Сатурна. Разрешающая способность нормального глаза – 1-2 угловые минуты, поэтому у многих людей с не очень хорошим зрением эти две планеты сольются на небе в одну суперпланету. Есть легенда, что Вифлеемская звезда – это близко подошедшие друг к другу Юпитер и Венера. У нас же сблизятся Юпитер и Сатурн. Планеты будут видны в один окуляр телескопа, у Юпитера будет видно четыре спутника, а у Сатурна видны не только кольца, но даже Титан и Япет. Это будет очень красиво!Юпитер – самая большая планета Солнечной системы, он будет ярче Сатурна в 12 раз. Объекты находятся очень далеко от Земли, свет от Юпитера приходит к нам спустя 50 минут, а от Сатурна – почти 90 минут. Напомним, свет от Солнца идет к нам 8 минут.Фото: pixabay.com