В Бичурском районе открылся первый модульный убойный пункт

Его мощность - пять голов крупного рогатого скота в смену





В селе Буй открылся первый в Бичурском районе модульный убойный пункт мощностью пять голов крупного рогатого скота (КРС) в смену. Инициатор проекта – руководитель племенного репродуктора ООО «Бичура лес» Виктор Кабытов. Фермер занимается разведением КРС калмыцкой породы. Часть мясной продукции поставляет в бюджетные учреждения.

В новом модульном комплексе есть все, что необходимо для работы и выполнения ветеринарных требований: пункт забоя, цех разделки, холодильная камера. Рядом с убойным пунктом Виктор Кабытов планирует построить цех по производству мясных полуфабрикатов и установить 20-тонный морозильный контейнер.





- Мы давно работаем со школами, с детскими садами, поэтому для нас важно развивать современные методы забоя. Ведь вопрос с питанием – это, прежде всего, безопасность продукции, - прокомментировал руководитель ООО «Бичура лес» Виктор Кабытов.Скот на убой планируется поставлять из собственного стада, а также закупать у других хозяйств. Таким образом, новое производство станет стимулом развития животноводства в Бичурском и соседних районах. На самом убойном пункте создано три новых рабочих места.Ежегодно ООО «Бичура лес» оказывается государственная поддержка на содержание племенного маточного поголовья КРС мясного направления. Сегодня у ООО «Бичура лес» 700 голов скота, в том числе 250 маточного поголовья. Племенной скот реализуется местным сельхозтоваропроизводителям, в соседние регионы и даже за рубеж - в Казахстан. Компания Виктора Кабытова является участником национального проекта по развитию экспорта продукции АПК.На строительство убойного пункта фермер взял кредит в сумме 2,8 млн рублей и вложил еще 1,2 млн из своих собственных средств. Половину стоимости объекта компенсируют по линии Минсельхозпрода Бурятии в 2021 году, сообщает пресс-служба ведомства.Фото: Минсельхоз Бурятии