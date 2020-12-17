В Бурятии отремонтировали федеральную трассу «Байкал» вдоль Тарбагатая

Для удобства жителей райцентра обустроены тротуары, устроены примыкания, установлены дорожные знаки







В Бурятии капитально отремонтировали 5,5 километра федеральной трассы Р-258 «Байкал» на участке 492 -498 километры, который проходит вдоль села Тарбагатай Тарбагатайского района, сообщили в управлении дорог «Южный Байкал».



В ходе работ дорожники устроили земляное полотно, обновили дорожное покрытие, нижний слой которого выполнен из асфальтобетона, а верхний - из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Этот материал обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, высокой износостойкостью. Также на участке выполнено укрепление обочин, планировка откосов, отремонтировано 20 примыканий.



В целях обеспечения экологической безопасности подрядная организация устроила ливневую канализацию, которая соединяется с локальным очистным сооружением большой вместимости. Попадая в него, сточные воды проходят через фильтр-патроны, обеспечивающие несколько последовательных стадий очистки и обеззараживания.



Для удобства жителей села Тарбагатай обустроены тротуары, устроены примыкания, установлены дорожные знаки для организации дорожного движения в населённом пункте. Участок капитального ремонта оснастили металлическим барьерным ограждением протяженностью свыше 1 км. Также здесь установлено 187 дорожных знаков, сигнальные столбики, нанесена разметка.



Фото: fedroad-bur.ru

