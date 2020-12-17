Транспортная компания Монголии благодарит Бурятскую таможню за помощь

Россияне содействовали организации железнодорожного транзита в соседнюю страну во время пандемии



Монгольская транспортно-экспедиторская компания «Tуушин» выразила благодарность Бурятской таможне за содействие и поддержку в организации оформления транзитных грузов для Монголии в период закрытия автомобильного сообщения через пункт пропуска Кяхта (Россия) – Алтанбулак (Монголия).



Как рассказал начальник Бурятской таможни Игорь Кокорин, с 16 ноября 2020 года по 18 января 2021 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции по решению правительства Монголии приостановлено движение грузового транспорта через пункт пропуска в регионе деятельности Бурятской таможни Кяхта – Алтанбулак. С 17 ноября с целью беспрепятственного транзита товаров в Монголию Бурятской таможней была организована работа по перегрузке транзитных грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт и его оформлению на Улан-Удэнском таможенном посту на станции Тальцы в Улан-Удэ.



Всего с середины ноября 2020 года по настоящее время сотрудники таможенного поста оформили 62 товарные партии весом 350 тонн из Европы, транзит которых был открыт в Белоруссии. Это товары народного потребления, машины и запасные части к ним, оборудование, бытовая техника из Германии, Польши, Чехии.



Кроме этого, по согласованию с МИД Монголии в целях сокращения времени по доставке товаров первой необходимости медицинского назначения (лекарства, аппараты ИВЛ и др.) сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта в этот период оформили и выпустили в Монголию 23 товарные партии весом почти 55 тонн., сообщили в пресс-службе таможни.



Фото: Бурятская таможня



