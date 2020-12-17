В Улан-Удэ росгвардейцы спасли пострадавшего от ножевого ранения

Трое мужчин устроили драку с поножовщинойв центре города



В Улан-Удэ ночью сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию о драке в центре города. Прибыв на место, росгвардейцы разняли троих дерущихся мужчин.



При проверке документов и установлении личностей старший группы задержания заметил, что у одного из них по ноге течет кровь в области бедра. Росгвардейцы сразу же вызвали медиков и помогли погрузить пострадавшего в карету скорой помощи для транспортировки в лечебное учреждение, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



При наружном досмотре у одного из участников драки в кармане был обнаружен нож со следами крови.



Задержанного, 45-летнего улан-удэнца доставили в отдел полиции для принятия правового решения. В ходе разбора было установлено, что при совместном распитии спиртных напитков возник конфликт, переросший в драку и закончившийся поножовщиной. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Фото: Росгвардия

