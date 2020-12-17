В Улан-Удэ подсветили память о Николае II

Здание в центре столицы Бурятии, где останавливался будущий император, опоясал гибкий 3D неон



Здание Музея истории города центре Улан-Удэ приобрело новую архитектурную подсветку. «Горсвет» применил здесь современную технологию - гибкий 3D неон. Музей расположен в бывшем доме купца И.Ф.Голдобина, где 20-21 июня 1891 года гостил цесаревич Николай, будущий император Николай II, посетивший Верхнеудинск (прежнее название столицы Бурятии) на пути в Москву, когда возвращался из путешествия по странам Азии.



Два месяца специалисты «Горсвета», вели подготовительные работы: здание имеет статус исторического наследия, поэтому все изменения согласовывались с Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия и директором музея. Световое оборудование было приобретено за счет внебюджетных средств. Преимущества оборудования - низкое энергопотребление, надежность, стабильная работа при температурах от минус 40 до плюс 60 градусов Цельсия, сообщили в Комитете городского хозяйства.



Музей истории города Улан-Удэ создан 10 декабря 1999 года. В марте 2001 года ему выделен дом купца, почетного гражданина города Ивана Флегонтовича Голдобина в исторической части города. В 1996 году дом объявлен памятником архитектуры и градостроительства.



Фото: Комитет городского хозяйства

