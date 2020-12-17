В Бурятии долги по зарплате составляют почти 27 млн рублей

Почти вся сумма – долги уволенным из организаций в 2018 году и ранее



В Бурятии на 1 декабря по сведениям, представленным организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, суммарная задолженность по заработной плате по наблюдаемым видам экономической деятельности составила 26,9 миллиона рублей. Долги выросли на 0,7 % по сравнению с 1 ноября 2020 года, сообщает Бурятстат.



В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 10% приходилось на добычу полезных ископаемых, 39% – на транспорт, 51% – на строительство.



Просроченная задолженность уволенным из организаций в 2018 году и ранее превышает 26,6 миллиона рублей или 99% от общего объема задолженности. Не изменились размеры просроченной задолженности в компаниях «Золото Чины», и «Бурятские авиалинии».



Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 декабря составила 704 человека. Из них в организациях строительства – 489 человек, транспорта – 133 и добычи полезных ископаемых – 82 человека. Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника составила 38 243 рубля. Из них в организациях транспорта – 78 947, добычи полезных ископаемых – 32 842, строительства – 28 078 рублей.



Вся просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях образовалась из-за отсутствия собственных средств.



Фото: «Номер один»

