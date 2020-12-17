В высокогорье Бурятии чипируют яков

Поголовье этих сельхозживотных в Окинском районе превышает 4800 голов



Племенная служба минсельхозпрода Бурятии проводит электронный учет сельскохозяйственных животных в регионе. Проект по электронной идентификацией животных не является новинкой. В этом году в Окинском районе «прочипировали» более 700 яков, сообщила пресс-служба аграрного ведомства.



Окинские яки получили статус породы семь лет назад. Специалисты Государственной племенной службы республики совместно с учеными Бурятской государственной сельхозакадемии провели работу по оценке племенных и продуктивных качеств. В том числе проверку, уточнение и восстановление инвентарных номеров животных для упорядочения первичного племенного учета. Обследовано и «прочипировано» свыше 700 голов яков Окинской породы в сельхозпредприятиях «Саянская ока» и «Тисса» с последующим заключением хозяйственных договоров на разработку планов селекционно-племенной работы.



По словам экспертов, содержания яков бурятской популяции дают основание сделать вывод о соответствии ее, предъявляемым требованиям стандарта окинской породы яков.



«У окинских яков отмечается высокая степень припособленности к обитанию в суровых эколого-географических условиях при круглогодовом пастбищном содержании на высокогорных альпийских лугах Восточного Саяна и Малого Хамар-Дабана. Адаптивные особенности хорошо выражены в экологии и поведении яков, строгая сезонность размножения, высокий темп развития молодняка в теплое время года, сезонная смена пастбищ, высокая организованность структуры стада», - отметил кандидат сельскохозяйственных наук Булат Насатуев.



Состоялась встреча ученых и специалистов с главой Окинского района Матвеем Мадасовым, на которой обсуждасиь перспективы развития животноводства в районе и сохранения генофондного стада яков окинской популяции. Как подчеркнул глава района, ряд хозяйств имеют планы в получении племенного статуса по оленеводству, табунному коневодству и яководству. Кроме того, в планах изыскание быков-производителей яков из других регионов России.



По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии, поголовье яков в Окинском районе составляет 4844 голов.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

