В Бурятии 13 семейно-родовых общин получили господдержку

Общая сумма финансирования составила 9,2 млн. рублей





13 семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Республики Бурятия получили государственную поддержку в текущем году, сообщило министерство экономики РБ.

К малочисленным народам нашей республики относятся эвенки и сойоты, проживающие в семи районах Бурятии. Для развития традиционных видов деятельности, таких как оленеводство, коневодство, охота, рыбалка было приобретено десять единиц техники: два мини-трактора с прицепом, пять лодок, лодочный мотор, снегоход и автомобиль УАЗ.







МАУ «Дирекция традиционного природопользования сойотов» были приобретены: автомобиль ГАЗ «Садко», квадракоптеры для оленеводов, оборудование для мастерской войлоковаляния и материалы для строительства традиционных жилищ «Урса».







Общая сумма финансирования в виде субсидии на развитие традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Бурятия составила 9,2 млн. рублей.Три общины на удаленных заимках в Курумканском районе на выделенные средства обустроили водозаборные скважины. Часть средств была направлена на приобретение национальных костюмов и оборудование для местных фольклорных коллективов, средства для работы кружка народного творчества.Основным получателем субсидии ввиду многочисленности сойотского народа является Окинский район. В этом районе Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» МО СП «Орликское» на средства субсидии был издан сойотско-бурятско-английский словарь. Для Орликской детской школы искусств приобретены музыкальные инструменты, сойотские костюмы и сценическая обувь.Для получения государственной поддержки общинам, зарегистрированным в местах традиционного проживания народов Севера, необходимо направить заявку районную администрацию, а также согласовать свое мероприятие с местной ассоциацией коренных малочисленных народов Севера.Мероприятия по поддержке коренных малочисленных народов Севера реализуются в рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Республике Бурятия», утвержденной постановлением правительства РБ от 05.03.2015 №104.Субсидия является целевой и может быть направлена только на развитие традиционных видов хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера. Таких как: животноводство, переработка продукции животноводства, собаководство, разведение зверей, бортничество, рыболовство, промысловая охота, земледелие, заготовка древесины, собирательство, художественные промыслы. С полным перечнем видов традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, а также перечнем мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера можно ознакомиться в постановлении правительства России от 08.05.2009 №631-р.Фото: Минэкономики Бурятии