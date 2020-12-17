В Бурятии хотят развести потоки покупателей в канун Нового года

Предлагается комплекс мер для того, чтобы сбить предпраздничный ажиотаж в торговых центрах



В Бурятии определен комплекс мер по снижению концентрации покупателей в торговых центрах в период предновогоднего повышенного спроса, сообщает минпромторг республики.



В частности, работодателям предлагается рассмотреть возможность более ранней выдачи зарплат за декабрь и премий, так как пик декабрьских продаж всегда коррелируется с выплатой этих денег. Выплата зарплат в более ранние сроки позволит сместить часть покупок населения на более ранний период и более равномерно распределить покупательские потоки в течение месяца.



Кроме того, планируется организовать информационные кампании таким образом, чтобы способствовать рассредоточению покупательского трафика по времени и различным форматам торговли, в том числе – по ярмаркам. Рекомендовано также увеличить время работы торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов и др. вплоть до перевода на круглосуточный режим работы, предусмотреть маркетинговые акции для рассредоточения покупателей в течение суток (например, проводить специальные акции в первой половине дня.



Еще одна предлагаемая мера – увеличить количество работающих касс в торговых объектах для снижения рисков возникновения очередей. А также - шире использовать практику фасовки товаров, в том числе продукции собственного производства и весового товара, не запрещая, впрочем, взвешивания по желанию покупателей. Это позволит снизить риски появления очередей при выборе и взвешивании товаров.



Отметим, самое экзотическое в комплексе мер – круглосуточная торговля. В провинции в таком режиме работают единичные продуктовые магазины, а до позднего вечера - отдельные торговые центры. В сфере продаже промтоваров это не принято априори.



Как отреагируют на предложения профильного ведомства работодатели и торговые компании – пока не ясно. Впрочем, после коронавирусных локдаунов (а Бурятия была единственным регионом России, где жесткие двухнедельные ограничения вводились и осенью) не исключено, что бизнес воспользуется открывшимися возможностями.



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