17.12.2020
В Бурятии дошколят кормили кашами из плохой крупы

В Бурятии дошколят кормили кашами из плохой крупы

Грубые нарушения при ее хранении выявлены в детсадах Мухоршибирского района

В Бурятии  выявлены нарушения правил закупки и хранения крупы в Гашейском детсаду «Родничок», в Новозаганском детском саду, в Мухоршибирском детсаду «Сказка», в Шаралдайском детссаду «Березка», сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Специалисты управления приняли участие в проверках, проводимых прокуратурой Мухоршибирского района Бурятии. Всего проверено 392 килограммов крупы различных наименований.

Установлено, что крупы в дошкольных учреждениях хранились без маркировки, без документов, подтверждающих их качество и безопасность, не соблюдался температурный режим хранения продукции. Нарушение условий хранения ведет к созданию благоприятных условий для развития вредителей хлебных запасов, продукты жизнедеятельности которых токсичны. Так, в Гашейском детсаду «Родничок» обнаружены крупы, зараженные вредителями хлебных запасов. Личинки зерновой моли находились непосредственно в крупах и на стенах подсобного помещения.

Зараженные крупы: пшено, рис, ячневая и перловая общим весом 20 кг - утилизированы на месте. Юридическому лицу выдано предписание о запрете использования зараженной крупы на пищевые цели.
Заключения специалистов Россельхознадзора направлены в прокуратуру Мухоршибирского района для возбуждения административного производства по фактам выявленных нарушений.

Фото: 38fsvps.ru
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