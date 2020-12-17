В Бурятии дошколят кормили кашами из плохой крупы

Грубые нарушения при ее хранении выявлены в детсадах Мухоршибирского района



В Бурятии выявлены нарушения правил закупки и хранения крупы в Гашейском детсаду «Родничок», в Новозаганском детском саду, в Мухоршибирском детсаду «Сказка», в Шаралдайском детссаду «Березка», сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Специалисты управления приняли участие в проверках, проводимых прокуратурой Мухоршибирского района Бурятии. Всего проверено 392 килограммов крупы различных наименований.



Установлено, что крупы в дошкольных учреждениях хранились без маркировки, без документов, подтверждающих их качество и безопасность, не соблюдался температурный режим хранения продукции. Нарушение условий хранения ведет к созданию благоприятных условий для развития вредителей хлебных запасов, продукты жизнедеятельности которых токсичны. Так, в Гашейском детсаду «Родничок» обнаружены крупы, зараженные вредителями хлебных запасов. Личинки зерновой моли находились непосредственно в крупах и на стенах подсобного помещения.



Зараженные крупы: пшено, рис, ячневая и перловая общим весом 20 кг - утилизированы на месте. Юридическому лицу выдано предписание о запрете использования зараженной крупы на пищевые цели.

Заключения специалистов Россельхознадзора направлены в прокуратуру Мухоршибирского района для возбуждения административного производства по фактам выявленных нарушений.



Фото: 38fsvps.ru

