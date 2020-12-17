Жители Бурятии могут узнать о всех социальных выплатах семьям на одном сайте

Проект запустило министерство соцзащиты Бурятии





Ухибуудущее.рф – один из проектов Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия. Семьям с детьми в республике предоставляются более десятка различных выплат и компенсаций.

Посетителю сайта Ухибуудущее.рф нужно только кликнуть – который по счету у него ребенок. Автоматически появятся все выплаты, на которые могут рассчитывать родители при рождении ребенка. Также на этом сайте есть подробная информация по предоставлению льготной ипотеки. Учтены и новшества 2020 года.Фото: скриншот сайта