Жители Бурятии могут узнать о всех социальных выплатах семьям на одном сайте

Проект запустило министерство соцзащиты Бурятии
Ухибуудущее.рф – один из проектов Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия. Семьям с детьми в республике предоставляются более десятка различных выплат и компенсаций.
Посетителю сайта Ухибуудущее.рф нужно только кликнуть – который по счету у него ребенок. Автоматически появятся все выплаты, на которые могут рассчитывать родители при рождении ребенка. Также на этом сайте есть подробная информация по предоставлению льготной ипотеки. Учтены и новшества 2020 года.
Фото: скриншот сайта
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