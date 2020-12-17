Большинство россиян знают о пресс-конференции Владимира Путина

Три четверти сообщают, что им было бы интересно послушать выступление президента РФ



Большинство россиян знают или слышали о пресс-конференции Владимира Путина, которая пройдет сегодня, 17 декабря, — 82%. Точную дату назвали 52%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Смотреть выступление в прямом эфире планируют 32% россиян, чаще в возрасте от 60 лет - 59%. Еще 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления. Чаще россияне будут смотреть эфир по телевизору (84%, по 90% среди жителей сел и малых городов). Также более трети наших соотечественников планируют узнавать основные ответы президента на вопросы журналистов из выпусков новостей - 38%.



В целом почти три четверти россиян сообщают, что им было бы интересно послушать выступление Владимира Путина, его ответы на вопросы журналистов, - 71%, эта доля выше среди людей старшего возраста 60+ лет (83%) и женщин (77%).



Фото: kremlin.ru Большинство россиян знают или слышали о пресс-конференции Владимира Путина, которая пройдет сегодня, 17 декабря, — 82%. Точную дату назвали 52%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представляет данные о пресс-конференции Владимира Путина в 2020 году.Смотреть выступление в прямом эфире планируют 32% россиян, чаще в возрасте от 60 лет - 59%. Еще 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления. Чаще россияне будут смотреть эфир по телевизору (84%, по 90% среди жителей сел и малых городов). Также более трети наших соотечественников планируют узнавать основные ответы президента на вопросы журналистов из выпусков новостей - 38%.В целом почти три четверти россиян сообщают, что им было бы интересно послушать выступление Владимира Путина, его ответы на вопросы журналистов, - 71%, эта доля выше среди людей старшего возраста 60+ лет (83%) и женщин (77%).Фото: kremlin.ru