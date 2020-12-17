В Улан-Удэ открылась выставка Зураба Церетели

В столице Бурятии представлены 43 графические работы в технике шелкографии



В Улан-Удэ в стенах Национального музея Бурятии открылась выставка Героя Социалистического труда, Народного художника СССР, президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели. На выставке представлены 43 графические работы в технике шелкографии, сообщили в пресс-службе музея.



Выставку открыла директор Национального музея Татьяна Бороноева: «Сила характера и удивительная энергия, дерзость экспериментатора и неожиданный художественный взгляд составляют портрет Зураба Церетели – мастера, который смог объединить своими творческими поисками буквально все виды, жанры и техники изобразительного искусства».



Татьяна Анатольевна отдельно поблагодарила академика РАХ Михаила Шашина, предоставившего работы для выставки, а также спонсора проекта - генерального директора Селенгинского ЦКК Лилию Дееву.



«Страсть и энергия, яркие краски, мощь - в десятках тысяч работ Зураба Церетели. Он постоянно рисует, творит. Из-под его наметанного глаза ничего не уходит. Зураб Константинович разноплановый: у него и монументальная скульптура, и живопись, и эмаль, и мозаика. Он легко переходит от одного к другому. Но мало, кто видел его графику. И она сегодня у нас - в художественном музее Бурятии!», - отметила в приветственном слове министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Михаил Шишин, академик Российской академии художеств, член президиума РАХ, доктор философских наук, профессор, искусствовед, рассказал присутствующим о Церетели, о его своеобразном грузинском, российском восприятии людей, всегда с глубоким, афористичным определением, с чувством юмора: «Картины, представленные на выставке – это новеллы о народе. Каждая картина - о конкретном человеке. Мы не знаем о нем ничего, ни его имени, ни чем он занимается, но понимаем, что это очень добрый и открытый человек».



Далее выступил Владимир Анисимов, член-корреспондент Российской академии художеств. Он поздравил всех присутствующих с открытием замечательной выставки, выразив восхищение музеем и выставочным залом, где будут показаны картины Церетели. Владимир Николаевич поделился с присутствующими, что перед поездкой в Бурятию Зураб Константинович посоветовал ему надеть тот самый пиджак, в котором он однажды «отрисовал его», отметив, что он подойдет к антуражу выставки. А также рассказал о Церетели, как о своеобразном художнике, сравнив Зураба Константиновича по оригинальности с такими художниками как Марк Шагал и Пабло Пикассо.



Спонсор проекта - генеральный директор Селенгинского ЦКК, депутат Народного Хурала Лилия Деева также поздравила присутствующих и всех жителей Бурятии с открытием выставки работ Зураба Церетели и поблагодарила директора Национального музея Татьяну Бороноеву за яркий, красочный новогодний подарок республике.



Выставка графики Зураба Церетели проходит в залах Художественного музея им. Ц.С. Сампилова.



Фото: Национальный музей Бурятии

