Жителя Бурятии будут судить за истязания ребенка

Пьяный отчим систематически и беспричинно избивал маленького мальчика палкой



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в «истязании несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной или иной зависимости от виновного» (п. «г» части 2 статьи 117 УК), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в небольшом селе на территории Заиграевского района вместе с сожительницей, ее дочкой и сыном, трех и 12 лет. Взрослые злоупотребляли спиртными напитками, воспитанием детей не занимались. В связи с этим мальчик прогуливал занятия в школе, имел слабую успеваемость.



Органами опеки и попечительства, получившими сигналы из образовательного учреждения и от местных жителей, проведены проверки. По результатам обследования жилищно-бытовых условий дети изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение, откуда их через непродолжительное время взяла под опеку чета местных жителей, являющихся учредителями благотворительного фонда помощи детям-сиротам и инвалидам.



Вскоре подросток рассказал опекунам, что отчим на протяжении последних двух лет после употребления спиртных напитков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически и беспричинно избивал его, нанося удары руками и палкой по различным частям тела. Узнав историю ребенка, опекуны незамедлительно обратились в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, отчим был привлечен к уголовной ответственности.



В течение 19 суток после возбуждения уголовного дела следствием была собрана достаточная доказательственная база, и в настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



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