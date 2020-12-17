На предприятиях Бурятии снижается уровень производственного травматизма

Одной из причин этого стало вступление республики в программу «Vision Zero»





Тенденция к снижению производственного травматизма с тяжелыми последствиями, в том числе, по несчастным случаям со смертельным исходом, сохраняется в Бурятии в текущем году, сообщили в Министерстве экономики республики.

Так, за 11 месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду 2019 года показывает снижение на 31,1%, в том числе: по тяжелым случаям на 30% (в 2020 году – 23 случая, 2019 год – 33 случая); по случаям со смертельным исходом на 37,5 % (в 2020 году – 5 случаев, 2019 год – 8 случаев).Основные причины травматизма на предприятиях являются неприменение средств индивидуальной защиты, неудовлетворительная организация производства работ и нарушение организации охраны труда.Одной из причин, повлиявших на снижение производственного травматизма в текущем году, стало вступление Министерства экономики Бурятии в 2019 году в программу «Vision Zero».«Vision Zero» - это концепция нулевого травматизма, основанная на убежденности, что все несчастные случаи на производстве можно предотвратить, и что компании-партнеры обязаны обеспечивать условия труда, способствующие претворению в жизнь трех базовых ценностей – охраны здоровья, безопасности и благополучия», - рассказали в пресс-службе.В республике в программу вступили уже более 100 организаций.Фото: pixabay.com