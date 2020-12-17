Конкурс достопримечательностей Бурятии продлен до 31 декабря

Благодаря нему будет сформирован перечень 100 самых популярных объектов республики
В Бурятии до 31 декабря продлен конкурс «ТОП-100 достопримечательностей республики», который стартовал 17 ноября, сообщили в министерстве туризма региона. Организатором конкурса является «Туристский информационный центр «Байкал» при поддержке министерства туризма республики. Конкурс проводится в рамках подготовки к празднованию 100-летия со дня образования Республики Бурятия.
Цель проведения конкурса – продвижение региональных туристских продуктов, а также выявление новых, интересных туристских ресурсов республики. Благодаря конкурсу будет сформирован перечень 100 самых популярных туристских ресурсов Бурятии и будут определены наиболее интересные региональные объекты и туристские маршруты.
Туристские ресурсы, которые войдут в перечень 100 популярных туристских ресурсов Бурятии, будут продвигаться, рекламироваться, размещаться во всех информационных материалах, выпускаемых организатором, победителям конкурса будут вручены дипломы.
Конкурс проводится в пять этапов:
1. Этап подачи заявок на участие в конкурсе (включая предварительный этап регистрации) – с даты объявления конкурса в течении 30 календарных дней: с 17 ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
2. Этап размещения заявок организатором на официальном сайте Конкурса – с даты завершения подачи заявок в течении 20 календарных дней: с 1 января 2021 года по 20 января 2021 года;
3. Этап открытого интернет-голосования – с даты завершения размещения в течение 30 календарных дней: с 21 января 2021 года по 4 февраля 2021 года;
4. Этап подведения итогов конкурса – на следующий день после завершения этапа открытого голосования: 5 февраля 2021 года;
5. Этап награждения победителей конкурса — не позднее 5 дней после подведения итогов конкурса: не позднее 10 февраля 2021 года.
На этапе подачи заявок на участие в конкурсе участники присылают на электронную почту организатора top100@baikaltravel.ru конкурсные материалы, состоящие из заявки, описания к тексту (не более 500 знаков), фотографии предоставляются в электронном виде с разрешением не менее 1200 пикселей в формате JPEG) (не менее 2 шт.), а также местоположение объекта с указанием координат.
Организатор в течение второго этапа проведения конкурса производит выгрузку поступивших заявок на официальный сайт конкурса.
В третьем этапе конкурса - в открытом голосовании, могут принять участие граждане, авторизовавшись на официальном сайте конкурса через аккаунты в соцсетях. С одного аккаунта можно проголосовать только один раз в сутки. При этом количество объектов, за которые можно проголосовать, не ограниченно. По завершению интернет-голосования итоги конкурса подводятся автоматически.
Вся информация о конкурсе на сайте ТИЦ «Байкал»: https://top100.baikaltravel.ru/. Телефон: 8(3012) 55-05-45
Фото: egov-buryatia.ru/minturizm
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