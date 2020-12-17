В Бурятии участников тружеников тыла бесплатно обеспечат креслами-колясками

Теперь меры социальной поддержки распространяются не только на тех, кто признан инвалидом



Сегодня Правительством Республики Бурятия поддержан законопроект, предполагающий расширение перечня технических средств реабилитации, а именно бесплатное обеспечение нуждающихся тружеников тыла комнатными креслами-колясками с ручным приводом и креслами-стульями с санитарным оснащением.



- У ветеранов военного тыла из-за ослабленной моторики опорно–двигательного аппарата возрастает потребность не только в протезно-ортопедических изделиях (обувь, бандаж, корсет, костыли, трости), но и требуется их частичное замещение техническими средствами реабилитации, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Сегодня в республике проживает 4244 участников трудового фронта, из них 890 человек не являются инвалидами. Ветераны, признанные инвалидами, техническими средствами реабилитации обеспечиваются за счет средств Фонда социального страхования. Предлагаем нуждающихся тружеников тыла, не являющихся инвалидами, обеспечивать креслами-колясками и креслами-стульями за счет средств республиканского бюджета.



Проект закона Республики Бурятия «О внесении изменения в статью 25 Закона Республики Бурятия «Об отдельных полномочиях органов государственной власти Республики Бурятия» согласован со всеми заинтересованными органами власти и вносится на январскую сессию Народного Хурала РБ.



После принятия изменений в указанный закон, пройдут предусмотренные законодательством процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), этапы заключения контрактов и поставок, - сообщает пресс-служба Минсоцзащиты.



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