В Улан-Удэ работа лаундж-бара SOVA приостановлена на 90 суток

Управляющий бара оштрафован на 50 тысяч рублей как организатор незаконной вечеринки



В Улан-Удэ сегодня решением Октябрьского районного суда по иску управления Роспотребнадзора по Бурятии работа лаундж-бара SOVA (ул.Тобольская, д.55 Д) приостановлена на 90 суток, сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.



Управляющий лаундж-бара привлечен к ответственности и оштрафован на 50 тысяч рублей как организатор незаконной вечеринки.







В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не проводилось обеззараживание воздуха, неудовлетворительно проводились дезинфекционные мероприятия, отсутствовали условия для соблюдения социальной дистанции и другие нарушения.







Фото: egov-buryatia.ru В Улан-Удэ сегодня решением Октябрьского районного суда по иску управления Роспотребнадзора по Бурятии работа лаундж-бара SOVA (ул.Тобольская, д.55 Д) приостановлена на 90 суток, сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.Управляющий лаундж-бара привлечен к ответственности и оштрафован на 50 тысяч рублей как организатор незаконной вечеринки. Напомним , сотрудники Роспотребнадзора совместно с органами полиции в ночь с 11 на 12 декабря проведены контрольно- надзорные мероприятия в лаундж-баре SOVA, где проходило развлекательное мероприятие.В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не проводилось обеззараживание воздуха, неудовлетворительно проводились дезинфекционные мероприятия, отсутствовали условия для соблюдения социальной дистанции и другие нарушения. Как сообщал «Номер один» , ранее Верховный суд Бурятии отметил решение Октябрьского райсуда Улан-Удэ по делу бизнесмена Кирилла Покацкого. Дело отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Речь идет о нашумевшей вечеринке в гриль-баре «Фабрика», состоявшейся 21 ноября. За нее владельца заведения Кирилла Покацкого, сына известного бизнесмена и депутата Хурала Вячеслава Покацкого, Роспотребнадзор хотел привлечь к административной ответственности. Однако 2 декабря Октябрьский районный суд Улан-Удэ прекратил производство по делу в отношении сына депутата из-за отсутствия состава административного правонарушения.Фото: egov-buryatia.ru