В Бурятии компания добывала гравий на незаконно занятой земле

Директора привлекли к ответственности и оштрафовали





Прокуратура Кабанского района Бурятии выявила нарушения законодательства о недропользовании в работе компании, одним из видов деятельности которой является добыча полезных ископаемых. Организация ведет добычу щебня для строительных и дорожных работ.

«Проверкой установлено, что в Едином государственном реестре юридических лиц отсутствуют сведения о регистрации права на земельный участок, находящийся в пользовании организации. В связи с чем арендная плата за участок в бюджет муниципалитета не поступает. Кроме того, в нарушение Налогового кодекса РФ общество не состоит на учете как налогоплательщик налога на добычу полезных ископаемых», рассказали в надзорном ведомстве.За пользование недрами с нарушением условий лицензии и самовольное занятие земельного участка директор организации привлечен к административной ответственности. В качестве наказания ему назначены штраф и предупреждение.Фото: pixabay.com