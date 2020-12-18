В Бурятии старатели проигнорировали адвоката и поплатились за это

Защитник оказался не прост и пожаловался в прокуратуру





Северобайкальская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению адвоката о нарушении его прав при получении ответа на адвокатский запрос.

«В июле 2020 года в ООО «Артель старателей «Сининда-1» поступил адвокатский запрос о предоставлении информации для оказания квалифицированной юридической помощи доверителю. В запросе содержались сведения, необходимые к предоставлению. В нарушение закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» организацией направлен ответ, не содержащий запрашиваемую информацию», сообщили в надзорном ведомстве.За неправомерный отказ в предоставлении информации адвокату прокурор возбудил в отношении исполнительного директора компании административное дело. Решением суда он оштрафован на 5 тысяч рублей.Фото: pixabay.com