В Бурятии за неделю количество заболевших COVID-19 выросло на 7%

В стационарах получают лечение 1 759 пациентов с новой коронавирусной инфекцией



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 23 328. Это на 214 случаев больше, чем было в четверг, 54% (12 688) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 528 человек, четверо - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 214 новых случаев COVID-19 коронавируса обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2547 человек.



В стационарах получают лечение 1 759 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 356. В отделениях реанимации находится 104 пациента (из них старше 65 лет – 66), на ИВЛ 66 пациентов (из них старше 65 – 44), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 45.



Амбулаторное лечение лечение проходят 1 197 пациентов с COVID-19, наблюдается 5 904 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 19 844 (+265) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 570 коек, занято – 1 759, свободно – 811 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,4%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3 105 человек, с нарастающим итогом – 691 312 человек Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



В республике по итогам недели с 11 по 17 декабря прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 7%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия занимает четвертое место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии уменьшился: по данным на 10 декабря прирост выявленных случаев коронавируса составлял 8%.



Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Чукотском автономном округе: там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 10%. Наименьший прирост зафиксирован в Магаданской области - 5%.



По данным ИЦК, на сегодняшний день в России насчитывается 2 762 668 случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Бразилия, на втором - Индия. Первое место по заболеваемости занимает США –17 017 278человек.



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