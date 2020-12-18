Минобороны РФ планирует закупки на У-УАЗ вертолета Ми-8 АМТШ-ВН

Первые десять вертолетов этого типа поступят в войска уже в 2021 году в интересах ВДВ



Минобороны России планирует дальнейшее заключение контрактов с Улан-Удэнским авиационным заводом на поставки вертолета Ми-8 АМТШ-ВН. Об этом заявил в столице Бурятии заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. «Поставки начнутся в следующем году», - уточнил он.



В 2021 году первые десять вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска, в том числе для бригад армейской авиации, работающих в интересах ВДВ.



На Улан-Удэнском авиационном заводе – уникальном предприятии, обладающем как вертолетными, так и самолетными технологиями производства, замминистра обороны ознакомился с организацией производства авиатехники, сообщили в пресс-службе предприятия.



Алексею Криворучко представили производственные площади и процессы изготовления вертолетов Ка-226Т, Ми-8 различных модификаций, в том числе производство нового вертолета Ми-8АМТШ-ВН, опытный образец которого проходит летные испытания в летно-испытательном центре Национального центра вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова.



«Улан-Удэнский авиационный завод, зарекомендовал себя, как надежный, проверенный поставщик Министерства обороны России. Взятые на себя обязательства в рамках государственного оборонного заказа выполнятся с опережением установленных сроков, предприятие выпускает технику, качество которой проверено в реальных боевых условиях» - отметил Алексей Криворучко.



Вертолет Ми-8АМТШ-ВН может выполнять широкий круг задач: от транспортно-десантных до огневого обеспечения при выполнении специальных задач. Технический облик модернизированного вертолета Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов. Вертолет оснащен «высотными» двигателями увеличенной мощности. Основа новой несущей системы вертолета – винт с композитными лопастями современного аэродинамического профиля. Это позволяет повысить маневренность, скорость полета и тяговооруженность, получить новые характеристики при работе в самых сложных климатических условиях. Ми-8АМТШ-ВН оснащен и более эффективным Х-образным рулевым винтом.



Вертолет Ми-8АМТШ-ВН имеет повышенную боевую живучесть и защищенность, которые обеспечиваются бортовым комплексом обороны, броней из титанового сплава, прикрывающей кабину экипажа и жизненно важные агрегаты. Облегченной арамидной броней прикрыт и десант в грузовой кабине. Две сдвижные двери по бортам и дополнительные люки дают возможность сверхбыстрой высадки. Кроме того, на вертолете установлен усовершенствованный комплекс вооружения.



Фото: У-УАЗ



