Потерявшийся 41-летний житель Улан-Удэ найден в Иркутске

Родные хватились мужчину через полгода после его исчезновения
В Иркутске найден 41-летний житель Улан-Удэ Петр Вакарин, который 28 мая он ушел из дома на улице Волочаевской и пропал, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Заявление о пропаже мужчины поступило в полицию от родственников только 4 декабря. Как выяснилось, улан-удэнец в настоящее время живет и работает в соседнем региона. С ним все в порядке. Информация о нахождении Петра Вакарина передана родным.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?