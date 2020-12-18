Потерявшийся 41-летний житель Улан-Удэ найден в Иркутске

Родные хватились мужчину через полгода после его исчезновения



В Иркутске найден 41-летний житель Улан-Удэ Петр Вакарин, который 28 мая он ушел из дома на улице Волочаевской и пропал, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







Фото: «Номер один» В Иркутске найден 41-летний житель Улан-Удэ Петр Вакарин, который 28 мая он ушел из дома на улице Волочаевской и пропал, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Заявление о пропаже мужчины поступило в полицию от родственников только 4 декабря. Как выяснилось, улан-удэнец в настоящее время живет и работает в соседнем региона. С ним все в порядке. Информация о нахождении Петра Вакарина передана родным.Фото: «Номер один»