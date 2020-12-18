Они взяли и поуехали

Поток мигрантов в Бурятию снизился почти на 30%, а отток вырос в разы



Распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на потоки международной миграции в Бурятии. В 2020 году прибывших мигрантов из-за рубежа на 27,8 % меньше, а выбывших – в 3,7 раза больше по сравнению с январем – октябрем 2019 года, сообщает Бурятстат.



Доля международной миграции в общем миграционном потоке в январе – октябре 2020 года составила 5,7 %. Из зарубежных стран в республику прибыл 1771 человек и выбыло - 2037. Миграционный отток населения за счет международной миграции составил 266 человек. Наибольшую долю в миграционном оттоке населения составляют мигранты из Китая – 660, Узбекистана – 453, Киргизии – 322 и Армении – 143 человека. Таким образом, на изменение численности населения в республике международная миграция оказывает незначительную роль.



Более половины международных мигрантов составляет население в возрасте 20-49 лет. Подавляющее большинство приезжающих в Бурятию – это мигранты из стран СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Азербайджан), а также – из Китая. Это так называемые «трудовые мигранты», которые берутся за любую, даже самую низкооплачиваемую и трудоемкую работу. Претендентов на такие вакансии из числа местного населения нет или очень мало. В числе наиболее пострадавших отраслей от новой миграционной ситуации – строительство.



Ежегодно 18 декабря по предложению Генеральной ассамблеи ООН отмечается Международный день мигранта. Его празднуют страны – члены ООН, межправительственные организации, люди, мигрировавшие в другие страны в поисках безопасного будущего, а также те, кто помогает им обрести дом на новом месте. Однако в России эта дата так и не получила широкого распространения, многие даже и не знают о ее существовании.



Фото: pixabay.com

