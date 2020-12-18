18.12.2020
В Забайкалье осужден крупный взяткодатель из КНР

В Забайкалье осужден крупный взяткодатель из КНР

Житель Поднебесной за 300 тыс рублей хотел скрыть перегруз пиломатериалов в вагонах

В Забайкалье суд признал гражданина КНР виновным в «даче взятки в крупном размере» (часть 4 статьи 291 УК РФ), сообщили в  Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Следствием и судом установлено, что в 2018 году подсудимый передал в качестве взятки  300 тысяч рублей приемосдатчикам груза и багажа железнодорожной станции  за совершение  незаконных действий в его пользу - сокрытие фактов превышения массы груза - пиломатериалов в вагонах, следующих в КНР.

Приговором Хилокского районного суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей и  запрета заниматься  деятельностью, связанной с лесной промышленностью, сроком на два года.

Фото: dvtu.customs.gov.ru
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