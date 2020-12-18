В Забайкалье осужден крупный взяткодатель из КНР

Житель Поднебесной за 300 тыс рублей хотел скрыть перегруз пиломатериалов в вагонах



В Забайкалье суд признал гражданина КНР виновным в «даче взятки в крупном размере» (часть 4 статьи 291 УК РФ), сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



Следствием и судом установлено, что в 2018 году подсудимый передал в качестве взятки 300 тысяч рублей приемосдатчикам груза и багажа железнодорожной станции за совершение незаконных действий в его пользу - сокрытие фактов превышения массы груза - пиломатериалов в вагонах, следующих в КНР.



Приговором Хилокского районного суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей и запрета заниматься деятельностью, связанной с лесной промышленностью, сроком на два года.



Фото: dvtu.customs.gov.ru

