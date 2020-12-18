В Бурятии группа браконьеров незаконно добыла четыре косули

Они применяли нарезное оружие с глушителем и тепловизионным прицелом







В Бурятии в охотничьих угодиях Заиграевского района инспекторами Бурприроднадзора задержан мужчина, который на автомобиле вместе с неустановленными лицами ночью с применением нарезного огнестрельного оружия с глушителем и тепловизионным прицелом добыл четыре косули.



Ущерб животному миру составил 800 000 рублей, сообщили в надзорно органе.



На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые изъяли мясо, разделанное на части, нарезное охотничье огнестрельное оружие с тепловизионным прицелом и патронами.



Фото: egov-buryatia.ru/rsbp

