18.12.2020
В Бурятии группа браконьеров незаконно добыла четыре косули

В Бурятии группа браконьеров незаконно добыла четыре косули

Они применяли нарезное оружие с глушителем и тепловизионным прицелом

В Бурятии в охотничьих угодиях Заиграевского района инспекторами Бурприроднадзора задержан мужчина, который на автомобиле вместе с неустановленными лицами ночью с применением нарезного огнестрельного оружия с глушителем и тепловизионным прицелом добыл четыре косули.

Ущерб животному миру составил 800 000 рублей, сообщили в надзорно органе.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые изъяли мясо, разделанное на части, нарезное охотничье огнестрельное оружие с тепловизионным прицелом и патронами.

Фото: egov-buryatia.ru/rsbp
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