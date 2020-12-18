Турция поможет Монголии в охране памятников тюркского периода

Мемориал одного из создателей Восточного Тюркского каганата находится в 66 км к юго-востоку от Улан-Батора









Они обсудили возможность продолжения реализации проекта по охране и реставрации скульптурных материалов из кургана Шороон бумбагар в сомоне Баяннуур аймака Булган, а также сотрудничества в изучении материалов, связанных с историей монголов, которые хранятся в библиотеках и музеях Турции, и памятников, связанных с историей тюркского времени в Монголии, сообщает



Посол Турции поблагодарил за предоставленную возможность сотрудничать с министерством культуры по этим вопросам и подчеркнул свою заинтересованность в сотрудничестве в области охраны исторических артефактов, относящихся к периоду правления Тюркского каганата, а также в проекте создания комплексного музея мудрого Тоньюкука.



Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в подготовке кадров в области культуры и искусства и обмене опытом в дальнейшем.



Тоньюкук (около 2-й пол. 7 в. – 1-й четв. 8 в.) - один из соз­да­те­лей и государственный дея­тель Вос­точ­ного ­Тюрк­ско­го ка­га­на­та. Из знат­но­го тюркского ро­да Аши­дэ. Вос­пи­ты­вал­ся в Ки­тае. Примк­нул к ан­ти­ки­тай­ско­му вос­ста­нию тю­рок (679–681). Стал главным со­вет­ни­ком трех пер­вых вла­дык их но­во­го ка­га­на­та. Уча­ст­ник (в т. ч. пол­ко­во­дец) ря­да по­бе­до­нос­ных войн. Один из соз­да­те­лей государственной идеи опо­ры на тюркские тра­ди­ции, от­вер­гая китайское влия­ние. Дея­тель­ность Тоньюкука из­вест­на по китайской хро­ни­ке «Тан-шу» и над­пи­сям на двух сте­лах из ме­мо­риа­ла Тонь­ю­ку­ка, од­но­го из опор­ных па­мят­ни­ков для из­уче­ния древне-тюркской куль­ту­ры, пись­мен­но­сти, ис­то­рии. Ме­мо­ри­ал на­хо­дит­ся на пра­вом бе­ре­гу реки То­ла, в 66 км к юго-вос­то­ку от Улан-Ба­тора.





Фото: turkalevi.com Министр культуры Монголии С.Чулуун обсудил с послом Турции в Монголии Ахмедом Язалом проект создания комплексного музея мудрого Тоньюкука, обменялся мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества между музеями, библиотеками и театрами двух стран и организации работы по изданию литературных произведений ведущих авторов двух стран на монгольском и турецком языках.Они обсудили возможность продолжения реализации проекта по охране и реставрации скульптурных материалов из кургана Шороон бумбагар в сомоне Баяннуур аймака Булган, а также сотрудничества в изучении материалов, связанных с историей монголов, которые хранятся в библиотеках и музеях Турции, и памятников, связанных с историей тюркского времени в Монголии, сообщает МОНЦАМЭ Посол Турции поблагодарил за предоставленную возможность сотрудничать с министерством культуры по этим вопросам и подчеркнул свою заинтересованность в сотрудничестве в области охраны исторических артефактов, относящихся к периоду правления Тюркского каганата, а также в проекте создания комплексного музея мудрого Тоньюкука.Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в подготовке кадров в области культуры и искусства и обмене опытом в дальнейшем.(около 2-й пол. 7 в. – 1-й четв. 8 в.) - один из соз­да­те­лей и государственный дея­тель Вос­точ­ного ­Тюрк­ско­го ка­га­на­та. Из знат­но­го тюркского ро­да Аши­дэ. Вос­пи­ты­вал­ся в Ки­тае. Примк­нул к ан­ти­ки­тай­ско­му вос­ста­нию тю­рок (679–681). Стал главным со­вет­ни­ком трех пер­вых вла­дык их но­во­го ка­га­на­та. Уча­ст­ник (в т. ч. пол­ко­во­дец) ря­да по­бе­до­нос­ных войн. Один из соз­да­те­лей государственной идеи опо­ры на тюркские тра­ди­ции, от­вер­гая китайское влия­ние. Дея­тель­ность Тоньюкука из­вест­на по китайской хро­ни­ке «Тан-шу» и над­пи­сям на двух сте­лах из ме­мо­риа­ла Тонь­ю­ку­ка, од­но­го из опор­ных па­мят­ни­ков для из­уче­ния древне-тюркской куль­ту­ры, пись­мен­но­сти, ис­то­рии. Ме­мо­ри­ал на­хо­дит­ся на пра­вом бе­ре­гу реки То­ла, в 66 км к юго-вос­то­ку от Улан-Ба­тора.Фото: turkalevi.com