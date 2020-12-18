Турция поможет Монголии в охране памятников тюркского периода

Мемориал одного из создателей Восточного Тюркского каганата находится в 66 км к юго-востоку от Улан-Батора
Министр культуры Монголии С.Чулуун обсудил с послом Турции в Монголии Ахмедом Язалом проект создания комплексного музея мудрого Тоньюкука, обменялся мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества между музеями, библиотеками и театрами двух стран и организации работы по изданию литературных произведений ведущих авторов двух стран на монгольском и турецком языках.
Они обсудили возможность продолжения реализации проекта по охране и реставрации скульптурных материалов из кургана Шороон бумбагар в сомоне Баяннуур аймака Булган, а также сотрудничества в изучении материалов, связанных с историей монголов, которые хранятся в библиотеках и музеях Турции, и памятников, связанных с историей тюркского времени в Монголии, сообщает МОНЦАМЭ.
Посол Турции поблагодарил за предоставленную возможность сотрудничать с министерством культуры по этим вопросам и подчеркнул свою заинтересованность в сотрудничестве в области охраны исторических артефактов, относящихся к периоду правления Тюркского каганата, а также в проекте создания комплексного музея мудрого Тоньюкука.
Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в подготовке кадров в области культуры и искусства и обмене опытом в дальнейшем.
Тоньюкук (около 2-й пол. 7 в. – 1-й четв. 8 в.) - один из создателей и государственный деятель Восточного Тюркского каганата. Из знатного тюркского рода Ашидэ. Воспитывался в Китае. Примкнул к антикитайскому восстанию тюрок (679–681). Стал главным советником трех первых владык их нового каганата. Участник (в т. ч. полководец) ряда победоносных войн. Один из создателей государственной идеи опоры на тюркские традиции, отвергая китайское влияние. Деятельность Тоньюкука известна по китайской хронике «Тан-шу» и надписям на двух стелах из мемориала Тоньюкука, одного из опорных памятников для изучения древне-тюркской культуры, письменности, истории. Мемориал находится на правом берегу реки Тола, в 66 км к юго-востоку от Улан-Батора.
Фото: turkalevi.com
Они обсудили возможность продолжения реализации проекта по охране и реставрации скульптурных материалов из кургана Шороон бумбагар в сомоне Баяннуур аймака Булган, а также сотрудничества в изучении материалов, связанных с историей монголов, которые хранятся в библиотеках и музеях Турции, и памятников, связанных с историей тюркского времени в Монголии, сообщает МОНЦАМЭ.
Посол Турции поблагодарил за предоставленную возможность сотрудничать с министерством культуры по этим вопросам и подчеркнул свою заинтересованность в сотрудничестве в области охраны исторических артефактов, относящихся к периоду правления Тюркского каганата, а также в проекте создания комплексного музея мудрого Тоньюкука.
Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в подготовке кадров в области культуры и искусства и обмене опытом в дальнейшем.
Тоньюкук (около 2-й пол. 7 в. – 1-й четв. 8 в.) - один из создателей и государственный деятель Восточного Тюркского каганата. Из знатного тюркского рода Ашидэ. Воспитывался в Китае. Примкнул к антикитайскому восстанию тюрок (679–681). Стал главным советником трех первых владык их нового каганата. Участник (в т. ч. полководец) ряда победоносных войн. Один из создателей государственной идеи опоры на тюркские традиции, отвергая китайское влияние. Деятельность Тоньюкука известна по китайской хронике «Тан-шу» и надписям на двух стелах из мемориала Тоньюкука, одного из опорных памятников для изучения древне-тюркской культуры, письменности, истории. Мемориал находится на правом берегу реки Тола, в 66 км к юго-востоку от Улан-Батора.
Фото: turkalevi.com
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