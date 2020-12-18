Россияне стали чаще соглашаться на черную зарплату

Количество людей, готовых на это ради трудоустройства, растет в периоды экономической нестабильности



Количество россиян, согласных на «черную» зарплату, за три месяца выросло и составляет 44%, однако пока это соответствует среднему значению за 11 лет, сообщает портал



Особенно много потенциально согласных получать выплаты по «черной» или «серой» схеме среди мужчин: 49% против 39% среди женщин. Готовы рисковать респонденты в возрасте от 25 до 34 лет и те, кому больше 45 лет (по 46%).



По отношению к августу-сентябрю, когда число россиян, готовых на зарплату «в конверте», составляло по 39%, уровень соискательской тревожности повысился, однако пока он соответствует средним значениям за 11 лет наблюдений (44%).



Количество соискателей, готовых на невыгодные условия ради трудоустройства, растет в периоды экономической нестабильности. Так, в разгар самоизоляции в апреле 2020 года на «черную» зарплату были согласны 46% россиян. Чаще всего же готовность получать зарплату «в конверте» респонденты выражали в феврале посткризисного 2009 года (60%), реже всего — в марте 2018 и в августе—сентябре 2020-го (по 39%).



Фото: «Номер один» Количество россиян, согласных на «черную» зарплату, за три месяца выросло и составляет 44%, однако пока это соответствует среднему значению за 11 лет, сообщает портал SuperJob , продолжая выяснять готовность соискателей работы получать зарплату «в конверте». Не хотят принимать невыгодные для себя условия менее трети россиян (31%). Четверть респондентов (25%) затруднилась ответить.Особенно много потенциально согласных получать выплаты по «черной» или «серой» схеме среди мужчин: 49% против 39% среди женщин. Готовы рисковать респонденты в возрасте от 25 до 34 лет и те, кому больше 45 лет (по 46%).По отношению к августу-сентябрю, когда число россиян, готовых на зарплату «в конверте», составляло по 39%, уровень соискательской тревожности повысился, однако пока он соответствует средним значениям за 11 лет наблюдений (44%).Количество соискателей, готовых на невыгодные условия ради трудоустройства, растет в периоды экономической нестабильности. Так, в разгар самоизоляции в апреле 2020 года на «черную» зарплату были согласны 46% россиян. Чаще всего же готовность получать зарплату «в конверте» респонденты выражали в феврале посткризисного 2009 года (60%), реже всего — в марте 2018 и в августе—сентябре 2020-го (по 39%).Фото: «Номер один»