Россияне стали чаще соглашаться на черную зарплату

Количество людей, готовых на это ради трудоустройства, растет в периоды экономической нестабильности
Количество россиян, согласных на «черную» зарплату, за три месяца выросло и составляет 44%, однако пока это соответствует среднему значению за 11 лет, сообщает портал SuperJob, продолжая выяснять готовность соискателей работы получать зарплату «в конверте». Не хотят принимать невыгодные для себя условия менее трети россиян (31%). Четверть респондентов (25%) затруднилась ответить.
Особенно много потенциально согласных получать выплаты по «черной» или «серой» схеме среди мужчин: 49% против 39% среди женщин. Готовы рисковать респонденты в возрасте от 25 до 34 лет и те, кому больше 45 лет (по 46%).
По отношению к августу-сентябрю, когда число россиян, готовых на зарплату «в конверте», составляло по 39%, уровень соискательской тревожности повысился, однако пока он соответствует средним значениям за 11 лет наблюдений (44%).
Количество соискателей, готовых на невыгодные условия ради трудоустройства, растет в периоды экономической нестабильности. Так, в разгар самоизоляции в апреле 2020 года на «черную» зарплату были согласны 46% россиян. Чаще всего же готовность получать зарплату «в конверте» респонденты выражали в феврале посткризисного 2009 года (60%), реже всего — в марте 2018 и в августе—сентябре 2020-го (по 39%).
Фото: «Номер один»
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